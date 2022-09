Pro Vercelli-Novara, Serie C: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Pro Vercelli-Novara è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C: diretta tv in chiaro, streaming gratis e pronostici PRO VERCELLI – NOVARA | sabato ore 16:30

Torna il derby delle risaie: una rivalità nata nell’ottocento e che non sembra avere nessuna intenzione di diminuire. Quella tra Pro Vercelli e Novara è una sfida sentitissima in Piemonte e questo ovviamente merita anche la diretta tv in chiaro, visto che la partita in questione sarà trasmessa anche dalla Rai. Ci arrivano due che nelle ultime due uscite hanno pareggiato. E che vorrebbero ovviamente dare una sterzata alla propria stagione in una gara così sentita che potrebbe davvero cambiare le sorti dell’intera annata. Una sfida che vede i padroni di casa all’undicesimo posto in classifica con cinque punti; quella ospite allenata da Cevoli al quinto posto con otto punti. Insomma, questo dà il senso di una classifica ovviamente cortissima che può ancora dire tanto.

L’obiettivo per la Pro Vercelli sarebbe quello dell’aggancio. Anche se è difficile contro un Novara che è stato costruito non per la promozione diretta, ma sicuramente per rimanere in alto. E siccome il detto dice “non c’è due senza tre”, la sensazione netta è che questa partita, assai sentita, possa davvero regalare un pareggio.

Pro Vercelli-Novara, dove vederla in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Pro Vercelli-Novara, in programma lunedì 19 settembre alle 20:30, sarà possibile seguirla come sempre su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha preso i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv, per poter seguire la sfida.

Ovviamente il servizio è offerto anche in streaming. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita in programma, un pacchetto mensile (9,99 euro), e un pacchetto annuale (89,99) per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C.

La partita, comunque, sarà possibile seguirla anche in diretta tv in chiaro su RaiSport Hd, al canale 58 del telecomando. In streaming, gratis, la sfida tra Pro Vercelli e Novara si potrà seguire collegandosi al sito RaiPlay.it.

Il pronostico

Un derby sentito e anche tanto. Un derby che potrebbe finire in pareggio. Che forse potrebbe pure scontentare entrambe, soprattutto la Pro Vercelli di Paci, ma che sembra il risultato più probabile quando di mezzo ci sono così tanti sentimenti.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Novara

PRO VERCELLI (4-4-2): Valentini; Silvestro, Cristini, Perrotta, Iezzi; Mustacchio, Calvano, Saco, Iotti; Arrighini, Comi.

NOVARA (3-4-3): Pissardo; Ciancio, Benalouane, Carillo, Urso; Rocca, Ranieri, Marginean; Galuppini, Gonzalez, Tavernelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1