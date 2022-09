Sonego-Simon, Atp Metz: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Sonego-Simon è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Metz: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

L’ultima volta che Lorenzo Sonego ha raggiunto i quarti di finale nel singolare di un torneo Atp è stato a Stoccarda, lo scorso giugno. Sull’erba della città tedesca il tennista torinese venne eliminato in tre set dal connazionale, nonché suo grande amico, Matteo Berrettini. Quella resta, ad oggi, una delle poche soddisfazioni in un’annata tutt’altro che entusiasmante per il 27enne piemontese. Che non è riuscito a ripetere i fasti del 2021, quando vinse un titolo (Cagliari), scalò la classifica fino ad arrivare in top 30 – restandovi peraltro per diversi mesi – ed ottenne risultati impronosticabili come la storica semifinale nel Masters 1000 di Roma, in cui tenne testa ad un campionissimo come Novak Djokovic.

L’allievo di Gipo Arbino sta cercando di risollevarsi, ritrovando quella serenità che sembra abbia smarrito ormai da mesi. L’obiettivo a breve termine è provare a tornare tra i primi cinquanta entro la fine della stagione, traguardo difficile ma non impossibile. A Metz, intanto, ha dato qualche segnale importante. Nel primo turno del Moselle Open, torneo che si gioca sul cemento indoor, si è imposto in due set contro l’ostico Aslan Karatsev (7-5 6-3).

Un avversario, il russo, con cui Sonego aveva sempre perso nei tre precedenti. Tra lui e i quarti di finale ora c’è il padrone di casa Gilles Simon, uno dei tennisti più “anziani” presenti nel circuito – a dicembre compirà 38 anni – e prossimo al ritiro. Simon è attualmente numero 175 al mondo ed è entrato nel tabellone principale di Metz solo grazie ad una wild card. L’esperienza è sicuramente dalla sua parte e nel primo turno ha spazzato via in due set il belga David Goffin. Un buon banco di prova, dunque, per Lorenzo, che si aggiudicò l’unico testa a testa nell’aprile 2021 sulla terra rossa cagliaritana.

Dove vedere Sonego-Simon in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Metz tra Lorenzo Sonego e Gilles Simon sarà trasmesso giovedì 22 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile vedere la sfida Sonego-Simon in diretta streaming gratuita anche su www.supertennis.tv (solo per gli utenti che si registrano) e su Sky Go. L’incontro non inizierà prima delle 14:00.

Sonego-Simon: il pronostico

Sonego ha sorpreso per la sua incisività nel match contro Karatsev ed oltre ad un servizio costante ha limitato anche il numero di errori. Anche Simon ha fatto bene contro Goffin e l’azzurro non potrà in alcun modo sottovalutarlo. Sonego parte leggermente favorito – anche per i bookmaker – ma potrebbe concedere almeno un set al tennista transalpino.