Polonia-Olanda, Nations League: diretta tv, formazioni, pronostici

POLONIA – OLANDA | giovedì ore 20:45

Da quando è tornato Louis van Gaal l’Olanda ha ritrovato gol, gioco e soprattutto quelle certezze che agli ultimi Europei aveva smarrito. Gli Oranje non perdono da giugno dello scorso anno, dalla sconfitta negli ottavi di finale con la Repubblica Ceca che li estromise a sorpresa dalla massima competizione continentale. Con l’ex tecnico di Barcellona, Ajax e Bayern Monaco – nominato selezionatore per la terza volta in carriera – hanno dominato il girone di qualificazione agli imminenti campionati del mondo – a proposito, sono stati sorteggiati in un gruppo decisamente alla portata con Senegal, Ecuador e Qatar – e al momento sono ad un passo dall’obiettivo Final Four nella Nations League.

Dopo averlo mancato nello scorsa edizione, potrebbero farvi ritorno a distanza di quattro anni, considerando che nel 2019 persero la finalissima con il Portogallo di CR7. L’Olanda comanda il gruppo 4 di Lega A con 10 punti, tre in più rispetto al Belgio, l’unico ostacolo rimasto tra i Tulipani e la fase finale della manifestazione.

Gli uomini di van Gaal possono qualificarsi addirittura con un turno d’anticipo: basterebbe non perdere con la Polonia e sperare che a Bruxelles i Diavoli Rossi perdano contro il Galles. Se il distacco dovesse rimanere invariato, allora sarà decisiva la sfida di Amsterdam di domenica prossima, sebbene l’Olanda possa finanche permettersi di perdere con qualche gol di scarto, tenendo conto che all’andata stravinse lo scontro diretto con un roboante 1-4.

Per quanto riguarda la Polonia, la retrocessione è un’ipotesi remota, visto che l’ultimo posto dovrebbe essere riservato ad un Galles che ha totalizzato finora un solo punto in quattro giornate. Lewandowski e compagni invece ne hanno quattro e l’unica vittoria è arrivata proprio contro i britannici, battuti 2-1 a Wroclaw. Andamento abbastanza incostante quello della selezione di Czeslaw Michniewicz, che dopo aver battuto i gallesi ha perso due volte con il Belgio – tra cui un incredibile 6-1 – e pareggiato 2-2 con l’Olanda.

Come vedere Polonia-Olanda in diretta tv e in streaming

Polonia-Olanda è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. La gara valida per la Nations League 2022-2023 verrà trasmessa (non integralmente) da Sky tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Olanda è vicina all’obiettivo Final Four e partirà leggermente favorita nel match di Varsavia. Tuttavia, una loro vittoria è meno scontata di quanto possa sembrare. La Polonia in casa è sempre una nazionale temibile – all’andata finì 2-2 – e potrebbe dare filo da torcere agli uomini di Louis van Gaal, specie con un Lewandowski in stato di grazia. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Polonia-Olanda

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior, Reca; Krychowiak, Linetty; Frankowski, Zielinski, Zalewski; Lewandowski.

OLANDA (3-5-2): Cillessen; de Ligt, van Dijk, de Vrij; Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, F. de Jong, Malacia; Gakpo, Memphis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2