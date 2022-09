I pronostici di domenica 11 settembre: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue1

I pronostici di calcio di giorno 11 settembre, Serie A protagonista con ben sei partite in programma. Si parte alle 12:30 con l’Atalanta che priva degli impegni di coppe ha iniziato benissimo il campionato e punta a mantenere la vetta della classifica battendo la Cremonese, avversaria alla portata. Impegni casalinghi abbastanza agevoli per Lazio e Juventus che contro Verona e Salernitana dovrebbero riuscire a centrare l’intera posta in palio.

Atteso maggiore equilibrio ma gol puntuali in altre due sfide in programma nel pomeriggio, quella tra le neopromosse Lecce e Monza e quella tra Sassuolo e Udinese.

Altri pronostici

A proposito di gol occhio negli altri campionati a PSV Eindhoven-Waalwijk e Feyenoord-Sparta Rotterdam di Eredivisie, Monaco-Lione di Ligue 1, Friburgo-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga e Betis-Villarreal di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monza vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lecce-Monza, Serie A, ore 15:00

Vincenti

• Real Madrid (in Real Madrid-Maiorca, Liga, ore 14:00)

• Rennes (in Rennes-Auxerre, Ligue 1, ore 17:05)

• Lazio (in Lazio-Verona, Serie A, ore 18:00)

• Juventus (in Juventus-Salernitana, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Atalanta-Cremonese, Serie A, ore 12:30

• PSV Eindhoven-Waalwijk, Eredivisie, ore 14:30

• Feyenoord-Sparta Rotterdam, Eredivisie, 20:00

• Monaco-Lione, Ligue 1, 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lecce-Monza, Serie A, ore 15:00

• Sassuolo-Udinese, Serie A, 15:00

• Friburgo-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 17:30

• Betis-Villarreal, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Colonia-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)