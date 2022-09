Sampdoria-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Milan è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

SAMPDORIA – MILAN | sabato ore 20:45

Nel nutrito gruppetto di squadre ancora a digiuno di vittorie c’è anche la Sampdoria, in questo momento terzultima con soli due punti conquistati in cinque giornate. Peggio dei blucerchiati di Marco Giampaolo hanno fatto solamente le neopromosse Cremonese e Monza. Tre sconfitte e due pareggi per Caputo e compagni, incapaci in trasferta di replicare le stesse prestazioni arcigne e volenterose offerta davanti al proprio pubblico contro Juventus e Lazio – fermate rispettivamente 0-0 e 1-1 – con due dirette concorrenti per la salvezza come Salernitana e Verona.

Fa particolarmente male la sconfitta rimediata domenica scorsa, in rimonta, contro gli scaligeri, match che ha evidenziato l’inconsistenza in entrambi i lati del campo della Samp, in particolar modo dal punto di vista difensivo: ad esclusione della sfida coi bianconeri di Allegri, terminata a reti bianche, ha sempre incassato almeno una rete. Ma non se la passa bene neppure l’attacco, il meno prolifico insieme a quello del fanalino di coda Monza. Una situazione tutt’altro che ideale, insomma, per affrontare una delle squadre più in forma della Serie A, i campioni in carica del Milan. L’entusiasmo per lo strepitoso successo ottenuto nel derby con l’Inter è stato un po’ spento dalla prestazione non altrettanto incisiva di Salisburgo nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. In Austria i rossoneri hanno lottato ma alla fine si sono dovuti accontentare di un pareggio (1-1), facendo registrare nel complesso qualche passo indietro rispetto alla stracittadina.

Sampdoria-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Problemi in difesa per Giampaolo, costretto a rinunciare al centrale gambiano Colley, alle prese con un problema al ginocchio. In mezzo il tecnico rispolvererà Murillo, pienamente recuperato insieme a Ferrari. Centrocampo a tre con Vieira, Rincon e Verre, mentre sulla trequarti agiranno Djuricic e Sabiri. Assenti sia l’ex romanista Villar che il nuovo acquisto Winks, fermato da un fastidio alla caviglia. Davanti ballottaggio tra Caputo e Gabbiadini.

Per quanto riguarda il Milan, Pioli ha detto chiaramente che in attacco toccherà all’ex Liverpool Origi, con l’obiettivo di far rifiatare Giroud. Non sono pochi, tuttavia, i dubbi del tecnico emiliano. De Ketelaere è insidiato da Brahim Diaz, Messias può avere la meglio su Saelemaekers e Pobega potrebbe alternarsi in mediana con Tonali.

Come vedere Sampdoria-Milan in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Milan è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Sampdoria-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Inspiegabilmente, a Marassi contro le big, la Sampdoria si trasforma: dopo Juventus e Lazio i doriani sognano di frenare anche la corsa del Milan, ma in campionato i rossoneri sembrano avere un altro passo e il fattore campo rischia di non bastare. Probabilmente dovranno fare i conti con la stanchezza per il secondo doppio impegno stagionale, in ogni caso viene difficile immaginare un altro mezzo passo falso di Hernandez e compagni. Che dovrebbero tornare con i tre punti in tasca da Genova, approfittando delle difficoltà che attraversano i blucerchiati. Le reti complessive potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri, Djuricic; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2