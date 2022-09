Napoli-Spezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Spezia è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

NAPOLI – SPEZIA | sabato ore 15:00

Il Napoli proverà a mettere il punto esclamativo su una settimana fantastica, una delle più eccitanti delle ultime stagioni, caratterizzata dai due successi consecutivi contro la Lazio in campionato e il Liverpool in Champions League. Prima la vittoria ritrovata all’Olimpico contro i biancocelesti dell’ex Sarri, rimontando il vantaggio subitaneo di Zaccagni coi due nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia; poi la notte magica del “Maradona” che resterà per sempre nella memoria di ogni tifoso partenopeo, quella in cui gli uomini di Luciano Spalletti hanno fatto a pezzi i vicecampioni d’Europa del Liverpool, travolti 4-1 a Fuorigrotta.

L’allenatore toscano tenta di mantenere un basso profilo, ma non si può negare che il suo Napoli giochi bene a calcio: la crescita dei nuovi è stata esponenziale, al punto da non avvertire per ora alcuna nostalgia dei tanti che hanno detto addio in estate. Azzurri ancora imbattuti, con l’attacco più prolifico del torneo (12 gol), momentaneamente secondi a braccetto con il Milan e a due lunghezze dalla capolista Atalanta. Sul bilancio delle prima cinque giornate, tuttavia, pesano i due pareggi con Fiorentina e Lecce, quegli “inciampi” che Spalletti ritiene fisiologici alla luce dei molteplici cambiamenti estivi. La prossima tappa del tour de force è lo Spezia, che non ha più vinto dopo il successo per 1-0 sull’Empoli all’esordio. Un’altra trasferta proibitiva per la squadra di Luca Gotti dopo quelle con Inter e Juventus, terminate rispettivamente 3-0 e 2-0. In casa invece i liguri sembrano essere abbonati ai pareggi: è finita 2-2 sia con il Sassuolo che con il Bologna.

Napoli-Spezia: le ultime notizie sulle formazioni

Nella memorabile serata di coppa c’è stato spazio anche per una brutta notizia: Osimhen è dovuto uscire per infortunio e dovrà restare fermo per almeno un mese. Probabile che si rivedrà dopo la sosta. Sarà Simeone – ancora per il suo primo gol in Champions League – a guidare l’attacco azzurro, circondato da Lozano e Kvaratskhelia. A centrocampo Ndombelé potrebbe invece far rifiatare Zambo Anguissa, tra i migliori in campo mercoledì scorso.

Dall’altro lato, Gotti ricomporrà la coppia Nzola-Gyasi, mentre sulle fase agiranno Holm e Reca. In mezzo Kovalenko la spunterà con ogni probabilità nel ballottaggio con Agudelo. La linea difensiva sarà formata da Kiwior, Nikolaou e dall’ex Venezia Ampadu.

Come vedere Napoli-Spezia in diretta tv e in streaming

Napoli-Spezia, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un Napoli sulle ali dell’entusiasmo non dovrebbe fallire l’occasione di prendersi provvisoriamente la vetta contro lo Spezia, anche se i bianconeri sanno come rendersi indigesti: lo scorso anno, a dicembre, fu una sconfitta casalinga contro di loro ad aprire ufficialmente la crisi. Al di là delle fatiche di coppa, prevediamo un successo degli azzurri in un match in cui anche i liguri riusciranno verosimilmente a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Napoli-Spezia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui: Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.