Sudtirol-Pisa, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Pisa è una partita della quarta giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

SUDTIROL – PISA | domenica ore 16:15

Il primo cambio in panchina, in Serie B, è stato quello del SudTirol. A campionato in corso, perché a pochi giorni dall’inizio del campionato la squadra neopromossa aveva salutato Zauli per affidarsi a Greco. Non è andata benissimo: tre sconfitte di fila e subito Bisoli per cercare il miracolo che porta il nome della salvezza. Il tecnico già l’anno scorso c’è riuscito sulla panchina del Cosenza, e allora dalla Calabria all’estremo nord per cercare l’impresa. Ardua, anche questa volta.

Ci sarà di fronte un Pisa in cerca di riscatto e soprattutto della prima vittoria in stagione. La squadra di Rolando Maran ha perso in casa contro il Genoa mostrando comunque delle buone cose. Una leggera fase di crescita hanno mostrato i toscani, che rispetto alla passata stagione non possono sicuramente pensare a vincere il campionato. Obiettivi cambiati, nettamente: c’è da pensare alla permanenza questa volta. Nonostante sia arrivato un tecnico preparato. Ma non basta in questo campionato cadetto, che è livellato verso l’alto.

Come vedere SudTirol-Pisa in diretta tv e in streaming

SudTirol-Pisa è in programma domenica alle 16:15. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

La sensazione è che il Pisa possa riuscire a trovare la prima vittoria in campionato. Il SudTirol, che come detto ha cambiato tecnico, deve ancora recepire quelli che sono i dettami tattici del nuovo allenatore. Insomma, vittoria esterna.

Le probabili formazioni di SudTirol-Pisa

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Davi, D’Orazio; Belardinelli, Pompetti, Nicolussi; Carretta, Odogwu, Casiraghi.

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Tramoni, Rus, Canestrelli, Berautto; Toure, Nagy, Marin; Ionita, Sibilli; Torregrossa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2