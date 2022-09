Borussia Monchengladbach-Mainz, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Mainz è una partita della quinta giornata di Bundesliga: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – MAINZ | domenica ore 17:30

Ancora imbattuti, dopo quattro giornate, i padroni di casa del Borussia Monchegladbach. Certo, lo scorso weekend, c’è stato il record di parate di Sommer in una sola partita: quella contro il Bayern Monaco finita uno a uno. L’estremo difensore si è superato, intervenendo diciotto volte durante i novanta minuti, e facendo portare a casa alla sua squadra un punto che dire meritato è sicuramente dire troppo. Ma il calcio è bello appunto per questo, perché non è una scienza esatta e perché non sempre dà i risultati sperati.

Il Mainz invece lo scorso weekend ha conosciuto l’amaro gusto della sconfitta. A passare è stato il Bayer Leverkusen che ha piazzato invece la prima vittoria della propria stagione. Una partita incanalata già nel primo tempo che, forse, potrebbe anche portarsi degli strascichi dietro. La sensazione, infatti, è che i padroni di casa siano favoriti e possano decisamente prendersi un’altra vittoria che li farebbe rimanere nelle zone altissime della classifica.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Mainz in diretta tv e streaming

Borussia Monchengladbach-Mainz è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky della piattaforma satellitare.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, appare assai probabile che ci possa essere una vittoria dei padroni di casa del Borussia Monchengladbach. Una squadra costruita per stare in alto a differenza del Mainz che, comunque, occupa un’ottima posizione di classifica. Ma appare difficile che gli ospiti possano uscire con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Mainz

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kramer, Kone; Hofmann, Neuhaus, Plea; Thuram.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Bell, Hack, Leitsch; Widmer, Dtach, Kohr, Martin; Burkardt, Fulgini; Onisiwo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1