Milan-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Inter è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

MILAN – INTER | sabato ore 18:00

Ormai da qualche stagione Milan e Inter sono tornate a duellare per obiettivi importanti. E il derby della Madonnina, di conseguenza, ha nuovamente acquisito il prestigio che aveva quasi sempre avuto in passato. Una rivalità ancestrale, quella tra le due squadre meneghine, che si è recentemente rinverdita dopo l’avvincente lotta per il tricolore nell’ultimo campionato, in cui l’hanno spuntata i rossoneri di Stefano Pioli al termine di un’emozionante volata al fotofinish. I punti che mette in palio questa stracittadina non avranno il valore di quelli che, lo scorso febbraio, furono successivamente determinanti per la vittoria dello scudetto (la famosa doppietta di Giroud) ma un eventuale successo o sconfitta potrebbe incidere sul morale dei giocatori di entrambe.

Si tratta di un derby, infatti, che non solo capita alla quarta giornata ma andrà in scena a distanza di qualche giorno dall’esordio europeo: il Milan debutterà a Salisburgo, mentre l’Inter accoglierà a San Siro il Bayern Monaco. Nessuna delle due, intanto, è riuscita a rimanere a punteggio pieno. Mal di trasferta per il Diavolo, incapace di andare oltre un pari a Bergamo con l’Atalanta (1-1) e a Reggio Emilia con il Sassuolo (0-0). Rossoneri impeccabili invece davanti al proprio pubblico, dove si sono sbarazzati di Udinese e Bologna. Anche gli uomini di Simone Inzaghi hanno sempre vinto al “Meazza”, raccogliendo due vittorie nette contro Spezia (3-0) e Cremonese (3-1). Meno brillanti lontano dal capoluogo lombardo: vittoria all’ultimo respiro contro il neopromosso Lecce (1-2) e sconfitta (3-1) all’Olimpico contro la Lazio, nell’unico big match affrontato. In classifica l’Inter per ora ha un punto di vantaggio. I precedenti vedono in lieve vantaggio i nerazzurri, che su un totale di 216 scontri hanno ottenuto 79 vittorie contro le 70 dei rossoneri.

Milan-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Contro il Sassuolo Pioli ha perso Florenzi, che ne avrà per un po’. L’ex romanista affolla l’infermeria insieme a Ibrahimovic e Krunic, mentre Rebic attende di sapere se potrà rientrare in tempi brevi oppure no. In panchina il tecnico emiliano porterà in ogni caso in panchina i nuovi arrivi Thiaw, Vranckx e Dest, pronti a fare il loro esordio ufficiale. Confermato De Ketelaere dietro all’unica punta Giroud, sulla destra invece Messias appare favorito nei confronti del belga Saelemaekers.

Dall’altra parte, Inzaghi è in ansia per Bastoni: il centrale è alle prese con l’influenza e potrebbe dare forfait. Nel caso in cui dovesse risultare indisponibile al suo posto giocherà Dimarco. Davanti l’allenatore punta sulla coppia Dzeko-Lautaro, non potendo contare sull’infortunato Lukaku, che salterà anche il Bayern.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming

Milan-Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

È un derby e in quanto tale è impossibile sbilanciarsi. Se poi si considera che la nuova stagione è iniziata solamente da qualche settimana viene davvero difficile individuare un favorito. Quel che è certo è che nessuna delle due ha voglia di perderla, questa partita. Temendo che possa poi “compromettere” i prossimi delicati impegni. Inizialmente potremmo dunque assistere ad un match bloccato, con una ripresa invece più movimentata in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko.