Atalanta-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Torino è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

ATALANTA – TORINO | giovedì ore 20:45

Il primo turno infrasettimanale della Serie A 2022-23 si conclude con l’interessante sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino. Due squadre che, in caso di vittoria, potrebbero trovarsi clamorosamente in cima alla classifica a braccetto con la Roma di José Mourinho. Sì, perché nerazzurri e granata sono in questo momento appollaiati a quota 7 punti, raggiunte ieri dall’Udinese che ha avuto la meglio sulla Fiorentina. Davanti, ad esclusione dei giallorossi, hanno frenato sia Napoli che Milan e l’occasione è davvero ghiotta per guadagnare momentaneamente la testa della graduatoria.

Per entrambe, inutile ribadirlo, si tratterebbe di una sorpresa. L’Atalanta, infatti, era partita a fari spenti dopo una stagione interlocutoria, in cui la squadra di Gian Piero Gasperini non è riuscita a conquistare l’Europa dopo aver partecipato alla Champions League per tre anni di fila. Oltretutto sembrava uscita dal mercato ulteriormente ridimensionata: ne sono prova i frequenti mugugni dell’allenatore, resi addirittura pubblici in conferenza stampa. Zitta zitta invece la Dea ha messo insieme due vittorie (Sampdoria e Verona) e un pareggio (Milan) in questi primi tre turni, segnando poco ma incassando molti meno gol rispetto al passato.

Lo stesso ruolino del Torino, che in trasferta ha battuto di misura le due neopromosse Monza e Cremonese e davanti al proprio pubblico è stato capace di tenere a bada l’attacco della Lazio di Sarri. Nonostante il precampionato convulso che lasciava presagire un inizio complicato, i granata di Ivan Juric stanno smentendo tutti ed anche i nuovi acquisti (Vlasic, Schuurs, Radonjic) sembrano funzionali alle idee di gioco dell’allenatore croato.

Atalanta-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini a Verona ha ritrovato Ederson, uno degli acquisti più interessanti della Dea, e il brasiliano ex Salernitana dovrebbe partire titolare di fianco a Pasalic sulla trequarti. Il duo agirà alle spalle dell’unica punta Zapata. Sulla fascia destra Hateboer sembra in vantaggio su Zappacosta, appena ristabilitosi. Dall’altra parte invece verrà confermato Maehle. L’allenatore riproporrà anche il trio difensivo Okoli-Demiral-Toloi.

Nel Torino Juric continuerà a dare fiducia all’ex Ajax Schuurs, tra i migliori in campo nella sfida di Cremona: impatto positivo per l’olandese. Scelte forzate sulle corsie esterne dopo l’infortunio occorso a Singo: a destra spazio a Lazaro. L’attaccante Sanabria sarà supportato da Vlasic e Lukic: Radonjic non è al meglio e partirà dalla panchina.

Come vedere Atalanta-Torino in diretta tv e in streaming

Atalanta-Torino, in programma giovedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi precedenti non è mai mancato lo spettacolo tra Atalanta e Torino e ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita movimentata anche stavolta, nonostante l’attacco della Dea sembri un po’ inceppato. La squadra di Gasperini deve puntare ad infrangere il tabù casalingo, vero e proprio tallone d’Achille lo scorso anno. E in casa, spulciando le statistiche, non riesce a battere il Torino addirittura dal 2018. Il digiuno di vittoria contro i granata potrebbe interrompersi in questo turno infrasettimanale, anche se la scelta più saggia è quella di puntare sui gol: entrambe ne segneranno verosimilmente almeno uno per parte. Non è da escludere che la ripresa sia più vivace.

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Zapata.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria.