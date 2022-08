I pronostici di mercoledì 31 agosto: Serie A, Ligue 1 e Premier League

I pronostici di calcio del 31 agosto, continua stasera la quarta giornata di Serie A: dopo gli impegni di Milan, Inter e Roma riflettori puntati su Juventus e Napoli che dovrebbero superare senza particolari affanni Spezia e Lecce. Compito un po’ più complicato per la Lazio di Sarri contro la Sampdoria che vuole rialzarsi a Marassi dopo la batosta contro la Salernitana: atteso almeno un gol per parte.

Altri pronostici

In campo anche Premier League e Ligue 1: a chi cerca partite spettacolari da almeno tre gol il consiglio è di guardare a Manchester City-Nottingham Forest, Liverpool-Newcastle e Tolosa-Psg. A proposito di Ligue 1, vittorie in arrivo per Monaco, Lione e Marsiglia contro Troyes, Auxerre e Clermont, anche il Lille di Paulo Fonseca parte favorito contro il Nizza.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sugli US OPEN di TENNIS: CLICCA QUI

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus segna tra due e quattro gol in Juventus-Spezia, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Monaco (in Monaco-Troyes, Ligue 1, ore 19:00)

• Lione (in Lione-Auxerre, Ligue 1, ore 19:00)

• Napoli (in Napoli-Lecce, Serie A, ore 20:45)

• Lille o pareggio (in Lille-Nizza, Ligue 1, ore 21:00)

• Marsiglia (in Marsiglia-Clermont, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Nottingham Forest, Premier League, ore 20:30

• Liverpool-Newcastle, Premier League, ore 21:00

• Tolosa-PSG, Ligue 1, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sampdoria-Lazio, Serie A, ore 18:30

• Empoli-Verona, Serie A, ore 18:30

• Arsenal-Aston Villa, Premier League, ore 20:30

Il “clamoroso”

Lazio vincente e almeno un gol per squadra (in Sampdoria-Lazio, Serie A, ore 18:30)