Bologna-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Salernitana è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

BOLOGNA – SALERNITANA | giovedì ore 20:45

Avvio in salita per il Bologna, ma c’era da aspettarselo. La rosa felsinea non sembra essere stata potenziata a dovere – sono partiti due titolarissimi come il difensore centrale Theate e l’esterno Hickey – ma nei confronti dei rossoblù non è stato clemente neppure il sorteggio del calendario. Subito due trasferte proibitive nelle prime tre giornate contro Lazio e Milan: complicato fare ritorno da Roma e Milano con punti in tasca. La squadra di Sinisa Mihajlovic in realtà non ha demeritato né all’Olimpico all’esordio né a San Siro sabato scorso, ma ha pagato care quelle ingenuità che le big di solito non perdonano.

In mezzo alle sfide con biancocelesti e rossoneri, gli emiliani hanno pareggiato (1-1) con il Verona al “Dall’Ara”. Un’altra gara condizionata dai cartellini rossi: se nella Capitale il Bologna aveva chiuso in dieci per via dell’espulsione di Soumaoro, contro gli scaligeri è stato Orsolini a finire in anticipo sotto la doccia. Arnautovic e compagni, poi, non stanno brillando neanche sul piano offensivo: per adesso gli unici gol (due) realizzati portano la firma del centravanti austriaco, accostato in estate a Juventus e Manchester United.

Se la passa decisamente meglio la Salernitana, molto più attiva sul mercato rispetto ai felsinei. La formazione campana, oltre ad assicurarsi negli ultimi giorni due attaccanti che vantano una certa esperienza internazionale come Dia e Piatek, ha appena fatto registrare un’altisonante vittoria – la prima della stagione – contro una concorrente per la salvezza come la Sampdoria, presa a pallate (4-0) all’Arechi. Ma ciò che sorprende della squadra di Davide Nicola è la ritrovata solidità difensiva: per ora i granata hanno incassato un solo gol, quello di Cristante che è costato la sconfitta all’esordio contro la Roma.

Bologna-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Mihajlovic ritrova Orsolini dopo la squalifica, ma l’attaccante deve battere la concorrenza di Sansone e Barrow (in panchina ci sarà anche il nuovo acquisto Zirkzee). Rispetto a San Siro il tecnico serbo può contare di nuovo anche su Soriano, mentre sulle fasce Lykogiannis e De Silvestri saranno preferito a Cambiaso e Kasius, partiti dal 1′ contro il Milan. Conferma invece per il colombiano Lucumì, autore di una buona prova nel match coi rossoneri.

In attesa di ufficializzare Piatek, Nicola riproporrà l’attacco formato da Dia e Bonazzoli, entrambi in gol contro la Sampdoria: solo panchina invece per Botheim. Centrocampo formato da Maggiore, Vilhena e Lassana Coulibaly, mentre sugli esterni agiranno ancora Candreva e Mazzocchi. In difesa, davanti a Sepe, riecco Fazio, Bronn e Gyomber.

Come vedere Bologna-Salernitana in diretta tv e in streaming

Bologna-Salernitana è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Bologna-Salernitana anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In queste prime giornate di campionato la Salernitana ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al Bologna. E non sorprenderebbe se i campani evitassero la sconfitta in Emilia, raccogliendo il terzo risultato utile consecutivo. Tenendo conto dei problemi in attacco dei felsinei e delle eccellenti prestazioni difensive dei granata, non ci aspettiamo una gara ad alto punteggio: le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Bologna-Salernitana

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Fazio, Bronn, Gyomber; Candreva, Vilhena, Maggiore, L.Coulibaly, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia.

Bologna-Salernitana: chi vince? Bologna

Pareggio

Salernitana View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1