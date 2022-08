Udinese-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Fiorentina è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

UDINESE – FIORENTINA | mercoledì ore 18:30

Un rendimento in linea con le aspettative quello dell’Udinese, segnale evidente di come i friulani abbiano assorbito il cambio di allenatore senza particolari traumi. Andrea Sottil sulla carta è un debuttante ma finora si sta comportando da veterano, quasi come se allenasse in massima serie da sempre. Il tecnico rivelazione dell’ultima Serie B non ha stravolto il lavoro dei suoi predecessori, limitandosi ad apportare qualche miglioria e il gruppo sembra seguirlo. Dopo aver rischiato di portar via punti da San Siro all’esordio mettendo a più riprese in difficoltà i campioni d’Italia del Milan, i bianconeri hanno resistito in dieci contro la Salernitana, offrendo una buona prestazione a livello difensivo, e nell’ultimo turno è arrivato il primo successo: Beto e Udogie hanno ribaltato il Monza.

Quattro punti in tre giornate rappresentano un bottino soddisfacente e, senza troppe pressioni sulle spalle, Pereyra e compagni tenteranno di allungare la serie positiva evitando la sconfitta anche contro la Fiorentina. La Viola ritrova l’Udinese a distanza di tre mesi da quel pesantissimo 4-0 interno che mise a rischio il piazzamento europeo. Poi la qualificazione alla Conference League arrivò lo stesso: i gigliati si sono appena aggiudicati lo spareggio con il Twente guadagnandosi l’accesso alla fase a gironi ma per ora non dimostrano di soffrire particolarmente il doppio impegno. Domenica hanno fermato la corsa del Napoli al “Franchi” (0-0): la squadra di Vincenzo Italiano ha tenuto la porta inviolata come in Olanda e ad Empoli ma la scarsa vena offensiva – tre gare di fila senza gol – è un problema che l’allenatore siciliano vuole risolvere al più presto.

Udinese-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Sottil potrebbe ovviare alla squalifica di Perez spostando capitan Pereyra sulla fascia sinistra e confermando Lovric nel ruolo di mezzala, pronto a coadiuvare Walace e Makengo. I dubbi principali sono in difesa e in attacco: dietro è lotta serrata per una maglia da titolare tra Nuytinck e Bijol, mentre davanti si alterneranno Beto e Success.

Niente da fare per Gonzalez: l’esterno argentino della Fiorentina non giocherà in Friuli e salterà con ogni probabilità anche la Juventus. In infermeria, oltre al lungodegente Castrovilli, c’è anche Duncan. Tanti i ballottaggi: Cabral sembra in vantaggio rispetto a Jovic, in regia invece Mandragora potrebbe far rifiatare Amrabat. Assente anche Bonaventura, probabile la presenza dal 1′ di Maleh. In porta Terracciano insidia Gollini.

Come vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Udinese-Fiorentina, in programma mercoledì alle 18:30 alla Dacia Arena di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si profila una gara più equilibrata del previsto quella della Dacia Arena. Tra turnover e rotazioni, la Fiorentina potrebbe patire la stanchezza e non è da escludere che possano proseguire i problemi in fase realizzativa per la formazione di Italiano. Che, in ogni caso, dovrebbero tornare dal Friuli con almeno un punto in tasca al termine di un match a basso punteggio in cui una delle due squadre rischierà di non trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Igor, Milenkovic, Biraghi; Maleh, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara.