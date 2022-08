Inter-Cremonese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Cremonese è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

INTER – CREMONESE | martedì ore 20:45

La trasferta capitolina contro la Lazio si è confermata ancora una volta indigesta per Simone Inzaghi, finora sempre sconfitto nei due ritorni allo stadio Olimpico da avversario. Lo scorso anno la sfida terminò 3-1 per i biancocelesti ed anche stavolta ad avere la meglio è stata la squadra allenata dal suo “erede” Maurizio Sarri, che guarda caso si è imposta con lo stesso risultato, regalando il primo dispiacere al tecnico piacentino. L’imbattibilità dell’Inter, dunque, è già un lontano ricordo. I nerazzurri non sono riusciti a dar seguito al doppio successo con Lecce e Spezia, fallendo il primo test di un certo livello.

Pesanti critiche sono piovute addosso a Inzaghi, finito nel mirino nuovamente per la gestione dei cambi e per via di alcune scelte di formazione. È tornata a scricchiolare anche la difesa, apparsa vulnerabile come nel precampionato: la facilità con cui sono andati a segno Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro impone qualche riflessione. Nel frattempo, l’allenatore dovrà fare i conti con l’infortunio occorso a Romelu Lukaku, che salterà sicuramente il derby con il Milan in programma sabato prossimo e con ogni probabilità la gara di Champions League con il Bayern Monaco. Per l’Inter sarà dunque importantissimo non sbagliare il match infrasettimanale con la Cremonese per evitare di arrivare con il morale basso al doppio appuntamento con rossoneri e bavaresi. La squadra di Massimiliano Alvini continua a ricevere complimenti per la qualità del gioco espresso, sempre propositivo e aggressivo, ma in classifica i punti sono ancora zero. Alle sconfitte di Firenze e Roma si aggiunge quella casalinga (1-2) con il Torino, fino a questo momento la prestazione più deludente dal ritorno in massima serie per i grigiorossi.

Inter-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà tenere conto dei primi impegni ravvicinati della stagione e sembra scontato che cambi qualcosa rispetto alle prime uscite. In attacco Dzeko prenderà il posto dell’infortunato Lukaku, mentre in regia potrebbe scoccare l’ora dell’ex empolese Asllani. Ritorna anche Calhanoglu dal 1′ e sulle fasce toccherà verosimilmente a Darmian e Gosens. Possibili novità anche in porta, dove Onana appare in vantaggio su Handanovic.

Sarà ancora 3-4-1-2 per Alvini, con Zanimacchia a fare da raccordo tra centrocampo e attacco alle spalle della coppia Dessers-Okereke. Sulla fascia destra Ghiglione si alternerà con l’uruguagio Baez, l’altro ballottaggio è invece in difesa tra Vasquez e Lochoshvili.

Come vedere Inter-Cremonese in diretta tv e in streaming

Inter-Cremonese, in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sconfitta con la Lazio all’Olimpico è una ferita che brucia e molto probabilmente contro la neopromossa Cremonese arriverà l’immediato riscatto dei nerazzurri. Quasi obbligatorio prima di due partite dall’alto coefficiente di difficoltà contro Milan e Bayern Monaco. L’Inter dovrebbe riuscire a segnare almeno due gol contro una difesa che finora ha concesso parecchio come quella della Cremonese, tenendo allo stesso tempo la porta inviolata sulla falsariga del match di una settimana fa contro lo Spezia di Gotti.

Le probabili formazioni di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers.