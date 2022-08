Fiorentina-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Napoli è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

FIORENTINA – NAPOLI | domenica ore 20:45

È sicuramente il Napoli la squadra che ha sorpreso di più – ovviamente in positivo – in queste prime due giornate di campionato. Va detto che le aspettative, attorno agli azzurri, non erano altissime. L’addio a quasi tutti i senatori (Insigne, Mertens, Koulibaly), protagonisti assoluti delle ultime stagioni, sollevava una mole enorme di interrogativi sulla competitività della formazione di Luciano Spalletti, chiamata a dare vita a un nuovo ciclo per restare tra le prime quattro e continuare a sognare lo scudetto.

Ed invece l’esperto tecnico toscano ha trovato nuova linfa proprio dai nuovi arrivi, uno su tutti il georgiano Kvaratskhelia, il cui impatto sulla Serie A è stato praticamente straordinario, tra gol e assist nelle due sfide – stravinte – contro Verona e Monza. Dopo la sconfitta dell’Inter sul campo della Lazio nell’anticipo del venerdì, ora i partenopei hanno l’opportunità di essere gli unici a rimanere a punteggio pieno. Si presentano a Firenze forti del 5-2 rifilato agli scaligeri e del 4-0 contro i brianzoli: nove gol segnati e solo due subiti. Bisognerà capire se il Napoli confermerà questi numeri anche contro una squadra dagli obiettivi più ambiziosi come la Viola, contro la quale Spalletti potrà in ogni caso contare sui giocatori arrivati negli ultimi giorni, da Raspadori a Ndombelé, passando per Simeone.

L’entusiasmo si tocca con mano anche nel capoluogo toscano: giovedì scorso la Fiorentina ha strappato il pass per la fase a gironi della Conference League, difendendo il 2-1 dell’andata contro gli olandesi del Twente, al termine di una battaglia di nervi (0-0) nei Paesi Bassi. Vincenzo Italiano ha tagliato il primo traguardo della stagione ed ha subito ricevuto in regalo l’ex Verona Barak, centrocampista dal gol facile, quello che è mancato a Biraghi e compagni nelle ultime due uscite con Empoli e Twente. L’unica vittoria della Viola resta quella all’esordio contro la Cremonese, decisa da un errore di Radu allo scadere.

Fiorentina-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Sono sempre un rebus le formazioni iniziali della Fiorentina, tutt’al più adesso che Italiano deve fare i conti con il turnover per l’Europa. In difesa si rivedrà Igor, tornato già in coppa, mentre i due terzini saranno nuovamente Dodo e Biraghi. A centrocampo prima convocazione per Barak, ma il ceco partirà dalla panchina. Ritorna Amrabat, mentre Bonaventura giocherà verosimilmente solo un tempo. Davanti c’è Jovic con Sottil e Ikoné: a quest’ultimo il tecnico chiederà gli straordinari complici gli acciacchi di Gonzalez.

Nessuna modifica all’orizzonte per Spalletti, che confermerà l’undici che ha travolto Verona e Monza. Nel tridente Lozano e Kvaratskhelia assisteranno Osimhen, mentre in difesa l’allenatore si affida alla coppa Kim-Rrahmani. Non è da escludere che a gara in corso entrino Raspadori e Simeone, già utilizzati da Spalletti nell’amichevole con la Juve Stabia.

Come vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Napoli lanciatissimo e leggermente favorito su una Fiorentina che potrebbe scontare l’impegno infrasettimanale. Ma Firenze è sempre un campo difficile e gli azzurri non hanno ricordi particolarmente positivi con la Viola, tra cui la sconfitta interna dello scorso campionato che compromise definitivamente i piani scudetto. Si assisterà molto probabilmente ad una sfida movimentata, potenzialmente divertente ed in cui entrambe dovrebbero trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.