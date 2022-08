Cittadella-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Venezia è una partita della terza giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

CITTADELLA – VENEZIA | domenica ore 20:45

Una sconfitta sul campo del Cagliari ci può stare. Certo, lascia decisamente l’amaro in bocca alla squadra di Gorini perdere in questo modo, subendo una rimonta che ad un certo punto della partita, per l’accortezza tattica che il Cittadella aveva dimostrato, difficile da prevedere. Poi un mezzo blackout e i due gol degli isolani che, di certo, un poco di certezze le ha minate. E adesso arriva il derby veneto contro un Venezia che ha trovato, nello stesso modo – in rimonta – la prima vittoria della propria stagione.

Normale pensare, anche per quello che è il blasone delle due squadre, che gli ospiti siano favoriti. I lagunari di Javorcic vogliono continuare a vincere dopo aver trovato i tre punti sul campo del SudTirol. E le qualità ci sono. Rimane sempre un derby però, e questo alla fine potrebbe anche fare la differenza. Negli ultimi quattro incroci tra le due squadre il Cittadella non ha mai vinto: due pareggi e altrettante sconfitti per i padroni di casa. Che non danno comunque la sensazione di dover ingoiare domenica sera un boccone amaro.

Come vedere Cittadella-Venezia in diretta tv e in streaming

Cittadella-Venezia è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Nel derby veneto la sensazione è che possa venire fuori un pareggio. Nessuno vuole perdere e un punto a testa potrebbe pure stare comodo a entrambe le formazioni.

Le probabili formazioni di Cittadella-Venezia

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Baldini, Asencio.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Tessmann; Pierini, Novakovich; Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1