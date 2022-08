Manchester City-Crystal Palace, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Manchester City-Crystal Palace è una partita valida per la quarta giornata di Premier League: qui le probabili formazioni, dove vederla in tv e il pronostico

MANCHESTER CITY – CRYSTAL PALACE | sabato ore 16:00

Se non fosse che il Manchester City di Guardiola è proprio il Manchester City di Guardiola, forse potremmo parlare anche di una partita, che soprattutto per quello che ha dimostrato la squadra ospite in trasferta fermando il Liverpool, che potrebbe essere in discussione nel risultato. Ma siccome parliamo di una squadra che va oltre quelle che sono le normali condizioni di gioco, di sentimenti, di risultati e di tutto quello che volete, allora possiamo tranquillamente affermare che i Citizens, dopo il pareggio per tre a tre sul campo del Newcastle arrivato in rimonta, dovrebbero tornare a vincere dopo quello che per tutti è stato un mezzo passo falso.

La squadra di Vieira, comunque, sta crescendo in maniera sensibile e se continuerà ad avere questo rendimento non avrà nessun problema a salvarsi. Ma ovviamente non sono queste le partite dove fare punti, anzi, tutt’altro: queste sono partite dove è quasi impossibile tornare a casa con un risultato positivo. Beh, parliamo come se il calcio fosse davvero una scienza esatta e così sappiamo tutti che non è. Ma appare davvero improbabile, se non impossibile, che il Crystal Palace possa uscire indenne dall’Etihad.

Come vedere Manchester City-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La gara Manchester City-Crystal Palace, in programma sabato alle 16:00, sarà possibile seguirla su Sky Sport, che ha acquisito i diritti di mandare in diretta la Premier League anche quest’anno. In streaming invece la sfida potrà essere seguita grazie all’applicazione Sky Go, che permette agli abbonati di vedere in diretta la programmazione. Anche con il servizio in abbonamento Now Tv, sarà possibile vedere la partita.

Il pronostico

Sfida che senza ombra di dubbio si potrebbe sbloccare nel primo tempo e che ovviamente alla fine vedrà uscire vittorioso il Manchester City. La squadra di Guardiola metterà da parte il pareggio contro il Newcastle e ritornerà alla vittoria in Premier League. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Crystal Palace

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Silva, Haaland, Foden.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Guaita; Ward, Andersem Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1