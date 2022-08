Sorteggio Us Open, gli avversari di Sinner e Berrettini

Sinner e Berrettini, sarà molto più di uno Slam: dall’appuntamento newyorkese dipende anche la corsa alle Finals.

L’incognita Djokovic potrebbe mescolare le carte da un momento all’altro, ma tutto è pronto a New York per il sorteggio del tabellone principale degli Us Open. Appare assai difficile che il serbo ottenga l’esenzione e il permesso di entrare nel Paese da non vaccinato, per cui tutto dipende dal momento esatto in cui deciderà di ritirarsi.

Se lo facesse prima del sorteggio, le teste di serie semplicemente scalerebbero di uno; se dovesse farlo a tabellone già compilato, a cambiare sarebbe invece la posizione delle stesse e se ne perderebbe una. Sia in un caso che nell’altro, il suo forfait darebbe libero accesso ad un lucky loser.

Di certo c’è solo, ora come ora, che non sarà uno Slam a senso unico. Al termine dell’appuntamento newyorkese, potrebbe infatti avere inizio una corsa a 5 verso il tetto del mondo. La presenza di Nadal rende naturalmente tutto più complicato, ma ci sono altri 4 giocatori che sono a tanto così dall’arrivare in vetta al ranking Atp.

Sinner e Berrettini pronti ad esordire a New York

Se Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz o Ruud dovessero almeno raggiungere la finale, potrebbero ambire al primato della classifica. La posta in palio è altissima anche per Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che nella Grande Mela andranno a caccia di punti e di riscatto dopo i non proprio brillanti Masters 1000 sul cemento americano.

Ma contro chi esordiranno i due italiani agli Us Open? Il sorteggio del tabellone principale dello Slam, che avrà un peso molto rilevante anche sulla Race e sulla corsa alle Finals, è previsto per le 18, ora italiana.

Non è stata assicurata la copertura televisiva dell’evento, ma sarà sicuramente possibile seguirne in diretta la compilazione attraverso i profili social del mitico torneo. In ogni caso, non appena si avranno notizie più certe circa gli accoppiamenti ai primi turni e i possibili incroci, seguiranno aggiornamenti su questa pagina.