Roma-Cremonese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Cremonese è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Espugnare l’Arechi di Salerno si è rivelato più difficile del previsto per la Roma, rientrata dalla Campania con i tre punti in tasca grazie ad uno striminzito 0-1. I giallorossi di José Mourinho hanno imposto la loro superiorità ai granata di Davide Nicola attraverso il dominio del gioco ma, dopo il vantaggio trovato con un bel tiro dalla distanza di Cristante a metà primo tempo, non sono stati capaci di chiudere la partita, tenendo in bilico il risultato fino all’ultimo. I vari Abraham, Dybala, Pellegrini e Zaniolo hanno dispensato giocate di qualità ma alla fine sul tabellino dei marcatori c’è finito un centrocampista.

I più ottimisti sostengono che in un Olimpico quasi tutto pieno e traboccante di entusiasmo la musica sia destinata a cambiare. Sarà la prima ufficiale della “Joya” argentina davanti al pubblico romanista e la voglia di vincere per restare a punteggio pieno è parecchia. Mourinho intanto punta a tenere la porta inviolata per la terza volta consecutiva, se oltre alla gara di Salerno includiamo anche le amichevoli di lusso con Tottenham e Shakhtar Donetsk. Sulla carta quello dei giallorossi è un altro impegno alla portata. Di fronte avranno la neopromossa Cremonese, che per poco non esordiva con un prezioso pareggio in quel di Firenze. In inferiorità numerica la squadra del debuttante Massimiliano Alvini è riuscita a restare dentro al match e a non far scappare la Viola, raggiunta prima con Okereke e poi con Bianchetti. Solo un incredibile errore del portiere Radu a tempo ormai scaduto ha permesso agli uomini di Italiano di spuntarla di misura (3-2) sugli orgogliosi grigiorossi.

Roma-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Nessuna novità nella Roma rispetto alla formazione che è scesa in campo a Salerno. Abraham verrà supportato dalla coppia Dybala-Zaniolo, già molto affiatata, mentre capitan Pellegrini ricoprirà il ruolo di mezzala con licenza di offendere. Sulle fasce confermati Karsdorp e Spinazzola, ancora panchina invece per i due nuovi arrivi Matic e Wijnaldum. Difesa a tre formata dai soliti Mancini, Smalling e Ibanez.

Dall’altra parte, Alvini riproporrà il 3-4-1-2 visto a Firenze, con Zanimacchia sulla trequarti alle spalle di Okereke e Dessers. In mezzo potrebbe trovare spazio Ascacibar al posto dello squalificato Escalante, conferme invece per Ghiglione e Pickel. Il tecnico darà ancora fiducia a Radu tra i pali: subito dopo l’errore di Firenze l’ex portiere dell’Inter è stato “rincuorato” anche dalla stessa società attraverso una nota diramata sui vari profili social.

Come vedere Roma-Cremonese in diretta tv e in streaming

Roma-Cremonese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Cremonese di Alvini nelle prime due gare ufficiali – Ternana in Coppa Italia e Fiorentina in campionato – ha dimostrato, contrariamente a quanto fanno di solito le altre neopromosse, di non voler snaturare il proprio gioco propositivo, neppure contro formazioni qualitativamente superiori. Certo, dietro la difesa balla ancora troppo ed è improbabile che la Roma non ne approfitti. All’Olimpico il passivo potrebbe essere più ampio rispetto a quello di Firenze, coi giallorossi che prevarranno verosimilmente con almeno due gol di scarto. Non è da escludere, infine, che la loro porta resti di nuovo inviolata.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.