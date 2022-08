Empoli-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Fiorentina è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

EMPOLI – FIORENTINA | domenica ore 18:30

Esordio da dimenticare per Paolo Zanetti sulla panchina dell’Empoli. Il nuovo attacco degli azzurri, formato dalla coppia Destro-Lammers, ha sparato a salve nella trasferta di La Spezia e non è bastato un pressoché totale dominio territoriale per portare via punti da un probabile scontro diretto per la salvezza. L’ex allenatore del Venezia confida in una prestazione più concreta dal punto di vista realizzativo nell’atteso derby con la Fiorentina, che negli ultimi anni è inciampata spesso contro i “cugini”. Lo scorso anno, infatti, al “Castellani” finì 2-1 per l’Empoli: ad una manciata di minuti dal fischio finale Bandinelli e Pinamonti ribaltarono la rete del momentaneo vantaggio viola firmata da Vlahovic.

Un’eventuale sconfitta sarebbe la terza di fila in gare ufficiali per l’Empoli. Prima dell’amaro debutto in Liguria, la formazione azzurra si era fatta sorprendere (1-2) dalla Spal nei trentaduesimi di Coppa Italia, coi ferraresi che hanno avuto la meglio nei tempi supplementari. Due vittorie su due invece per la squadra di Vincenzo Italiano, che dopo averla spuntata nei minuti di recupero contro una Cremonese rimasta in dieci uomini al termine di un match decisamente rocambolesco si è ripetuta anche contro il Twente, aggiudicandosi l’andata dello spareggio per accedere alla Conference League. Di Nico Gonzalez e Arthur Cabral i gol che nel primo tempo sembrava potessero consentire alla Viola di prendere il largo e rendere la trasferta olandese una formalità. Ma l’evidente calo fisico nella ripresa e la rete di Cerny tengono ancora in bilico la qualificazione.

Empoli-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Qualche dubbio in attacco per Zanetti: Lammers dovrebbe partire di nuovo dal 1′ ma occhio all’ex primavera dell’Inter Satriano che scalpita. Dietro le punte agirà Bajrami, obiettivo di mercato della Fiorentina – a quanto pare ora molto vicina a Barak del Verona – mentre a centrocampo il fulcro del gioco sarà Marin, arrivato in estate dal Cagliari. Nella linea a quattro di difesa Luperto e Ismajli giocheranno al centro, Stojanovic e Parisi sugli esterni.

Nella Viola previsti parecchi cambi rispetto a giovedì. Al centro dell’attacco tornerà quasi certamente Jovic – l’ex Real Madrid ha già dimostrato le sue qualità contro la Cremonese – e ai suoi lati potrebbero figurare Saponara e Gonzalez. In mezzo rientrerà verosimilmente Bonaventura, mentre in difesa, con Igor ancora k.o., Italiano darà fiducia a Martinez Quarta. A centrocampo chance anche per Duncan e Mandragora.

Come vedere Empoli-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Empoli-Fiorentina, in programma domenica alle 18:30 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Inutile dire che le fatiche di coppa, specie per una squadra come la Fiorentina che si riaffaccia in Europa dopo ben cinque stagioni, si possano in qualche modo far sentire. Probabile che la Viola “duri” solo un tempo come ha fatto con il Twente, ma dipenderà anche dal turnover che sceglierà Italiano. L’Empoli, al tempo stesso cercherà di approfittare delle disattenzioni di Biraghi e compagni, costantemente pericolosi dal punto di vista offensivo ma non sempre impeccabili in fase di non possesso. Insomma, ci sono buone possibilità affinché entrambe vadano a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Saponara, Jovic, Gonzalez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2