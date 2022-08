Cosenza-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Modena è una partita della seconda giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

COSENZA – MODENA | domenica ore 20:45

Chi se l’aspettava la vittoria di un Cosenza ancora in fase di costruzione su un campo difficile come quello del Benevento? Nessuno, forse nemmeno i più ottimisti tifosi dei calabresi che sono andati in Campania per seguire la squadra al debutto in questo campionato di Serie B. Eppure la truppa di Dionigi è riuscita nel colpaccio, quello grosso, che ha dato sicuramente entusiasmo al gruppo e all’ambiente, che adesso vuole centrare la seconda vittoria contro il Modena, neopromosso, e che nella prima uscita di questa stagione ci ha rimesso le penne in casa contro un Frosinone sornione.

Certo, gli uomini di Tesser in Coppa Italia hanno battuto il Sassuolo e hanno dato dimostrazione di essere una squadra comunque compatta: ma tra la manifestazione nazionale e il campionato, dove tutti giocano con il coltello tra i denti perché i punti sono pesantissimi sin dalle prime giornate, ci sono delle nette differenze. Questo, in poche parole inoltre, si potrebbe definire un vero e proprio scontro salvezza, perché oggettivamente è questo l’obiettivo delle due formazioni che scenderanno in campo. E allora ecco che i tre punti hanno davvero un peso specifico enorme. Sia per i calabresi che per gli emiliani.

Come vedere Cosenza-Modena in diretta tv e in streaming

Cosenza-Modena è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

La sensazione è che il Cosenza possa riuscire nell’impresa di conquistare due vittorie di fila in questo inizio di campionato. Dopo l’exploit contro il Benevento, gli uomini di Dionigi non vogliono fermarsi, guidati in attacco da capitan Larrivey che, al debutto, ha fatto subito la differenza con la rete che non solo ha steso i campani ma che ha messo in pericolo la panchina di Caserta.

Le probabili formazioni di Cosenza-Modena

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, D’Urso, Florenzi; Larrivey.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhada, Cittadini, Pergreffi, Dentello Azzi; Gargiulo, Gerli, Armellino; Mosti; Falcinelli, Diaw.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0