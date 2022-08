Cagliari-Cittadella, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cagliari-Cittadella è una partita della seconda giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

CAGLIARI – CITTADELLA | domenica ore 20:45

Entrambe hanno fatto bene al debutto: sia il Cagliari, onestamente ancora una squadra in costruzione, che ha pareggiato sul campo del Como, sia il Cittadella, che ha fatto capire due cose battendo il Pisa: che si può sperare di fare un campionato importante senza grosse pressioni e con la possibilità, semmai, di prendersi anche un piazzamento nei playoff, sia che i toscani non sembrano in grado di ripetere quella straordinaria annata dell’anno scorso che li ha portati a un passo da quella che sarebbe stata una clamorosa promozione in Serie A.

Ovviamente, e comunque, viste anche quelle che sono le carature delle due rose che scenderanno in campo in Sardegna, i padroni di casa di Fabio Liverani sono decisamente favoriti. Anche perché il Cagliari ha un unico e solo obiettivo, dichiarato, che è quello di lasciare immediatamente il purgatorio della serie cadetta per tornare in maniera veloce a calcare di nuovo i campi della massima serie. E, per farlo, bisogna assolutamente vincere, soprattutto partite come questa che sono rognose e che nascondono delle insidie non indifferenti. Le qualità degli isolani inoltre sono davvero sotto gli occhi di tutti. Con un elemento lì davanti, in grado di dettare legge, quel Pavoletti che è alla ricerca del primo gol della sua stagione.

Come vedere Cagliari-Cittadella in diretta tv e in streaming

Cagliari-Cittadella è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Non può sbagliare il Cagliari. La squadra di Liverani deve vincere per cercare i primi tre punti del proprio campionato. Il Cittadella è una squadra oggettivamente ostica, lo è sempre stata, ma in Sardegna non ci dovrebbero essere particolari problemi per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Cagliari-Cittadella

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Obert, Zappa; Deiola, Makoumbou, Viola; Luvumbo, Pavoletti, Desogus.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Asencio, Baldini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1