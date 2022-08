Como-Cagliari, Serie B: tv, probabili formazioni, pronostici

Como-Cagliari è una partita della prima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

COMO – CAGLIARI | sabato ore 20:45

Due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti per la prossima stagione: i padroni di casa con tutta l’intenzione di fare un campionato tranquillo, gli ospiti che invece devono cercare obbligatoriamente il ritorno nella massima serie, nonostante una squadra decisamente diversa da quella che l’anno scorso ha gettato alle ortiche la salvezza riuscendo a retrocedere. Como e Cagliari si sfidano in questo debutto di sabato arrivando comunque alla partita con uno stato d’animo diverso, dopo il primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia.

Gli uomini di Gattuso ne hanno presi cinque dallo Spezia dimostrando di essere ancora assai indietro nella preparazione. Quelli di Fabio Liverani invece hanno superato il turno battendo in Sardegna il Perugia in una gara dalle mille emozioni. Insomma, sembrano almeno sulla carta favoriti gli isolani che, però, si devono sicuramente adattare sotto l’aspetto mentale a quello che è il campionato cadetto completamente diverso dalla Serie A. Certo, gli innesti che ci sono stati – Viola in primis, uno che il campionato di B lo ha vinto – potrebbero decisamente aiutare sotto questo aspetto.

Come vedere Como-Cagliari in diretta tv e in streaming

Como-Cagliari è in programma sabato alle 20:45. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Sulla carta il Cagliari è favorito. Sul campo però le cose sono diverse. Certo, la formazione di Liverani deve partire con il piede giusto per cercare di dare subito un segnale al campionato. E alla fine ce la potrebbe anche fare vista la rosa che il tecnico romano ha a disposizione.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

COMO (3-5-2): Ghidotti; Scaglia, Binks, Cagnano; Parigini, Bellemo, Kabashi, Blanco, Iannou; Cerri, Mancuso.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Obert; Lella, Makoumbou, Viola; Pereira, Pavoletti, Luvumbo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1