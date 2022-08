Salernitana-Parma e Monza-Frosinone, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostici

Salernitana-Parma e Monza-Frosinone sono due partite valide per i trentaduesimi di Coppa Italia e si giocano domenica: tv, pronostici e probabili formazioni.

SALERNITANA – PARMA | domenica ore 21:00

Davide Nicola è rimasto sulla panchina della Salernitana dopo la miracolosa salvezza raggiunta sul filo di lana lo scorso anno nonostante fosse arrivato con la squadra che sembrava spacciata. Il tecnico piemontese ha deciso di non seguire l’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini, che a fine campionato ha lasciato la Campania per divergenze con il presidente Iervolino. L’obiettivo è ovviamente quello di mantenere la categoria ma riuscendoci possibilmente con meno patemi. La rosa non è ancora completa ma in attacco è arrivato un discreto giocatore come il norvegese Erik Botheim, messosi in mostra lo scorso anno in Conference League con il Bodo/Glimt.

Per i granata quasi solo pareggi nel precampionato, tra cui un 1-1 contro il più quotato Galatasaray. Nei trentaduesimi di Coppa Italia la Salernitana sfida il Parma nella gara secca dell’Arechi. Gli emiliani sono stati il grande flop dell’ultimo campionato di B. Tanti investimenti ma mai davvero in corsa per la promozione. Per riuscirci si sono affidati a chi l’ha appena conquistata con la Cremonese: Fabio Pecchia.

Come vedere Salernitana-Parma in diretta tv e in streaming

Salernitana-Parma è in programma domenica alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Arechi” di Salerno. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 20 (canale numero 20 del digitale). Sarà possibile vedere Salernitana-Parma anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Salernitana-Parma: il pronostico

Il Parma a nostro parere ha le carte in regola per creare qualche problema ad una Salernitana ancora incompleta, in una gara che potrebbe riservare gol ed emozioni.

Le probabili formazioni di Salernitana-Parma

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Vesely, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Valencia; Botheim, Bonazzoli.

PARMA (4-3-1-2): Chichizola; Del Prato, Valenti, S. Romagnoli, Zagaritis; Estevez, Bernabè, Juric; Vazquez; Benedyczak, Mihaila.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

MONZA – FROSINONE | domenica ore 21:15

Se ci basassimo esclusivamente sulla campagna acquisti, il neopromosso Monza sembrerebbe poter puntare addirittura alla parte sinistra della classifica. In attesa di vedere i brianzoli di Giovanni Stroppa all’opera sul campo, non si può non elogiare uno strepitoso mercato da parte del club gestito da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Per poter puntare innanzitutto ad una salvezza tranquilla la società non ha badato a spese, portando in Brianza gente come Cragno, Pessina, Caprari, Ranocchia, Carboni, Sensi e Marlon. Per i biancorossi si tratta della loro prima, storica, stagione in massima serie ma avrebbero le credenziali giuste anche per arrivare almeno agli ottavi di Coppa Italia.

Monza che dovrà comunque vedersela con una buona squadra come il Frosinone, che come al solito si è rinforzata a dovere per cercare di raggiungere quella A sfumata nel 2019 e mai più riconquistata. In panchina siede ancora Fabio Grosso nonostante un finale di campionato in calo e che ha impedito ai ciociari di strappare un pass per i playoff.

Come vedere Monza-Frosinone in diretta tv e in streaming

Monza-Frosinone è in programma domenica alle 21:15 e si giocherà allo stadio “Brianteo” di Monza. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 6 del digitale). Sarà possibile vedere Monza-Frosinone anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Monza-Frosinone: il pronostico

Non sembra essere in discussione la vittoria del Monza, che dopo aver sorpreso sul mercato vuole partire con il piede giusto. Con il Frosinone sarà verosimilmente un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Monza-Frosinone

MONZA (3-5-2): Cragno; Marrone, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca, Haoudi; Caso, Moro, Rohden.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1