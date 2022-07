Federica Masolin come Diletta Leotta: era ora che accadesse

Federica Masolin, un’altra soddisfazione per la giornalista diventata il simbolo della Formula 1: non ha nulla da invidiare a nessuno.

C’è chi, come Monica Bertini, ha scelto una romantica masseria immersa negli uliveti alla periferia di Lecce. E poi c’è chi, come Diletta Leotta, ha invece optato per un classico senza tempo: la magica e avvolgente Capri. Ma non tutti, ora che agosto è ufficialmente iniziato e lo sport si è risvegliato, sono a riposo.

Prendiamo Giorgia Rossi ad esempio, impegnata in un tour degli stadi che le impedirà, nei prossimi giorni, di refrigerarsi – come tanto le piace – nelle piscine di mezzo mondo. Ma anche Federica Masolin, che alle spiagge assolate e alle acque cristalline ha dovuto preferire, per forza di cose, un viaggio in Ungheria.

Si trova lì, nella città tagliata in due dal Danubio, la bella giornalista di Sky Sport. Come noto lei è il volto della Formula 1 e, infatti, si trova nell’incantevole Budapest per seguire la prossima gara automobilistica.

Federica Masolin, una star da prima pagina

La carovana si è spostata a Mogyoród ed è lì che Federica Masolin trascorrerà le prossime ore. Con una consapevolezza in più, stavolta. Adesso non è più solo una delle giornaliste sportive più amate del Bel Paese, ma è anche, udite udite, una donna da copertina.

Sì, avete capito bene. Al pari di altre sue colleghe ancor più blasonate, prima fra tutte l’acclamatissima Diletta Leotta, anche la stella più luminosa di Sky Sport ha finalmente conquistato una prima pagina. E anche in questa veste, non che ci sia da sorprenderci, ci è piaciuta un sacco.

L’esperta di Formula 1 ha posato per la cover di Ok, un magazine dedicato a salute e benessere, al quale ha aperto il suo cuore raccontando un delicato retroscena della sua vita. Era ora che qualcuno le dedicasse una copertina: non trovate, poi, che con quell’abitino indosso sia bella come il sole?