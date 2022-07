Raikkonen cuore d’oro: il gesto che è diventato subito virale

Raikkonen cuore d’oro: il gesto dell’ex pilota di Formula Uno in vacanza in Italia che è diventato subito virale sul web

Kimi Raikkonen, l’ultimo pilota a riuscire a vincere un titolo Mondiale con la Ferrari, è sempre stato amato dai tifosi. Non solo della Rossa, ma della Formula Uno in generale: fuori dai soliti schemi, diretto, senza fronzoli e soprattutto un uomo vero. Che amava guidare ma che detestava tutto quello che girava intorno al Circus. Ecco, di uomini come il finlandese ce ne vorrebbero molti di più nel mondo dorato dello sport. Gente per bene, che dimostra umanità anche con piccoli gesti.

E Kimi, di gesti importanti ne ha sempre fatti. Come quello che ha visto il piccolo Tomas passare dal pianto al sorriso in poco tempo. Le lacrime per l’addio del suo idolo alle corse, la gioia di incontrarlo nel box della Ferrari e avere come regalo il cappellino del finlandese. Succedeva nell’ultima gara della sua carriera.

Raikkonen cuore d’oro, il gesto che diventa virale

Adesso è in vacanza in Toscana Raikkonen. Ed è uscito a mangiare un gelato con la figlia. Solamente che ha visto una macchina parcheggiata con all’interno un cagnolino. Le temperature altissime di questi giorni rendono l’aria irrespirabile anche per gli amici a quattro zampe e Kimi non ci ha pensato due volte. Ha riempito d’acqua la sua coppetta e ha fatto bere quel cane che cercava aiuto, lasciato in macchina dal proprio padrone.

L’ex pilota della Rossa poi si è accorto di essere stato ripreso e ha fatto un segno del no con la testa. Come a rendere l’idea che è impossibile pensare di lasciare un cane in auto con questo caldo. Un gesto che come detto ha fatto subito il giro del web diventando virale. Un gesto d’altri tempi e fatto da un uomo vero.