Calciomercato Juventus e Milan: i bookmaker sono sicuri. Sarà lui il rinforzo per la difesa. Arriva dalla Lazio che lo lascerà andare

Sorpasso in quota. Con i bookmaker che sono sicuri, o quasi, sul nome. Potrebbe essere lui il rinforzo per la difesa sia della Juventus che del Milan, che se lo stanno contendendo in queste settimane. Una delle due, alla fine, lo prederà, soprattutto perché la Lazio che al momento detiene il cartellino di Acerbi ha preso per rinforzare la propria retroguardia prima Gil, poi Casale e alla fine anche Romagnoli. In tutto questo il rapporto del giocatore classe 1988, con la piazza biancoceleste, è ormai logoro da tempo. Le possibilità che si possa continuare insieme anche la prossima stagione sono pressoché minime se non nulle, nonostante adesso Acerbi si trovi in ritiro insieme a Maurizio Sarri.

Questa cosa però non convince per nulla i quotisti della Sisal, che danno quasi per certo un addio in questa finestra di mercato. C’è stato anche il sorpasso lì davanti: sì, perché se Acerbi prima si dirigeva verso la squadra campione d’Italia, adesso davanti a tutti ci sarebbero i dirigenti bianconeri, alle prese con l’uscita di Chiellini già ufficiale e quella di De Ligt che sembra prossima.

Calciomercato Juventus e Milan, dove va Acerbi?

Allora, le quote parlano chiaro: un passaggio del difensore centrale in Piemonte varrebbe tre volte la posta. Tre volte e mezzo, invece, quello al Milan. Dietro invece le altre squadre che ci potrebbero fare un pensiero: sia l’Inter – che dovrebbe cedere Skriniar – sia il Napoli (alle prese con la grana che riguarda Koulibaly) sono date quattro volte e mezzo. Insomma, c’è una favorita, senza pochi dubbi, ed è la squadra piemontese. Vedremo poi chi avrà ragione.