Sinner, scatto e rovescio da campione: Wimbledon lo esalta – VIDEO

Sinner, scatto e rovescio da campione: l’azzurro al debutto a Wimbledon ha battuto Wawrinka. Ecco il video del colpo

Wimbledon, per Sinner, è iniziato bene. Benissimo diremmo: battuto Wawrinka, uno che avrebbe potuto creare problemi a Jannik non solo perché sta cercando di ritrovare quella forma fisica che è mancata per molto tempo, ma anche per quella che è l’esperienza dello svizzero che è arrivato ad essere il numero 3 del Mondo e che soprattutto, in carriera, ha la fortuna di fregiarsi di tre Slam. Insomma, le insidie in questa partita erano dietro l’angolo per l’azzurro, che ha saputo però mettere da parte le pressioni e giocare un buon tennis. Esaltandosi in qualche caso.

Così com’è successo nel secondo set contro lo svizzero. Quando Sinner ha piazzato un colpo che non ha esaltato non solo lui, che ha esultato, ma anche i tifosi che stavano assistendo al match. Applausi scroscianti per quella che è stata una giocata da manuale, con uno scatto verso sinistra e con un rovescio incredibile a ingannare Wawrinka che non ha potuto fare altro che guardare la pallina battere dentro al campo. Un atteggiamento sconsolato, quasi, dell’avversario di Jannik che forse in quel momento ha capito che, nell’arco della contesa, ci sarebbe stato ben poco da fare. Perché poi, effettivamente alla fine, è stato.

Sinner, scatto e rovescio: il video

Sì, l’abbiamo capito: vi abbiamo messo l’acquolina in bocca per il colpo di Jannik di ieri al debutto sull’erba, quella più importante, quella più affascinante, quella da mangiare dello Slam. All’England Club insomma si è partiti con il botto, con un colpo geniale del nostro connazionale che ha fatto capire di essere in grado di andare avanti. Un poco di fortuna, qualche altro colpo così, e anche mentalmente gli avversari potrebbero prendere delle “legnate” che si potrebbero rivelare decisive nel corso dei match.

In attesa di Berrettini, godetevi questo.