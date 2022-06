Germania-Italia, Nations League: diretta tv in chiaro, formazioni, pronostici

Germania-Italia è una partita valida per la quarta giornata di Nations League ed è in programma martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni e pronostici.

GERMANIA – ITALIA | martedì ore 20:45

L’Italia non finisce di stupire in questa Nations League e nessuno, dopo la debacle di due settimane fa a Wembley contro l’Argentina, avrebbe immaginato di vedere gli azzurri al comando del cosiddetto gruppo “di ferro” della Lega A al giro di boa della fase a gironi. Roberto Mancini, una volta toccato il fondo con la mancata qualificazione ai campionati del mondo e subita l’umiliazione con l’Albiceleste di Messi, Lautaro e Di Maria, ha deciso di accelerare l’apertura del nuovo ciclo, dando spazio a giocatori che prima d’ora non avevano mai provato l’ebbrezza della convocazione in nazionale.

E se contro la Germania, nella sfida di Bologna, s’era preso la scena il giovane attaccante classe ’03 Willy Gnonto, campione di Svizzera con lo Zurigo, contro l’Inghilterra a Wolverhampton, sabato scorso, è stata la volta di Federico Gatti: il difensore del Frosinone, acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio, è stato capace di tenere testa ai fortissimi e navigati attaccanti inglesi nonostante non abbia mai giocato neanche un minuto in massima serie. Lo 0-0 contro la selezione dei Tre Leoni è un altro importante passo avanti per la “nuova” Italia, che ora guida la classifica con 5 punti, uno in più dell’Ungheria e due e quattro rispettivamente su Germania e Inghilterra, le grandi favorite per il primo posto che non hanno ancora vinto un match.

Se è vero che tre indizi fanno una prova, è legittimo parlare di lieve crisi per la Mannschaft di Hans-Dieter Flick, punzecchiata anche dai giornalisti teutonici dopo i tre pareggi di fila in Nations League e una manovra offensiva che, a differenza di quanto si era visto nel girone di qualificazione a Qatar 2022, continua a stentare. Un problema che da diversi mesi attanaglia anche gli azzurri, che contro l’Inghilterra hanno sprecato tanto sotto porta.

Le ultime notizie sulle formazioni

Flick dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto sabato scorso contro l’Ungheria, ma stavolta con Havertz nel ruolo di unica punta supportato da Werner e Muller. In mezzo spazio ai due centrali del Bayern Monaco Goretzka e Kimmich, mentre sulle fasce dovrebbero giocare Hofmann e Raum. L’ex allenatore dei bavaresi cambierà qualche pedina anche in difesa: al posto di Schlotterbeck è pronto Henrichs.

Non è da escludere che Mancini stravolga ancora una volta la formazione iniziale. Torna in panchina Scamacca e al posto dell’attaccante del Sassuolo il commissario tecnico darà spazio al suo compagno di club Raspadori, nella veste di falso nueve. Certa la presenza di Politano sulla sinistra, dall’altro lato sarà invece ballottaggio tra Gnonto e Pessina. A centrocampo si rivedrà Cristante: il romanista verrà affiancato da Barella e uno tra Tonali, Frattesi e Locatelli. In difesa Mancini proverà la coppia Bastoni-Gatti, con Calabria e Spinazzola sulle due corsie esterne.

Come vedere Germania-Italia in diretta tv e in streaming

Germania-Italia è in programma martedì alle 20:45 al Borussia Park di Monchengladbach, in Germania. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’ultimo successo della Germania contro l’Italia nei tempi regolamentari risale addirittura al secolo scorso e solitamente i tedeschi soffrono particolarmente gli azzurri, anche quando i rapporti di forza sono sbilanciati. Dopo le critiche per i tre pareggi di fila potremmo assistere alla reazione della selezione di Flick, che sfruttando il fattore campo cercherà con più insistenza la via del gol. Non sorprenderebbe un altro pareggio, così come le reti complessive dovrebbero essere meno di quattro, visto il momento dei due attacchi.

Le probabili formazioni di Germania-Italia

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1