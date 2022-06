I pronostici di calcio del 10 giugno, la Francia campione del mondo in carica con Benzema e Mbappé in attacco e una squadra di grandissima qualità era la principale favorita per la vittoria del gruppo 1 della League A di Nations League e invece dopo le prime due giornate si ritrova con un solo punto in classifica e decisamente attardata rispetto alla Danimarca capolista a punteggio pieno.

Altri pronostici

In casa dell’Austria la vittoria è obbligata in una partita che dovrebbe regalare gol visto anche lo stato di forma dall’altra parte di Arnautovic e Kalajdzic. La Danimarca in fuga non intende però fermarsi e potrebbe approfittare del periodo difficile della Croazia. Vittoria probabile anche per l’Albania contro Israele, gol a sorpresa in Bielorussia-Kazakistan che si giocherà in campo neutro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Francia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Austria-Francia, Nations League, ore 20:45

Pronostici: Vincenti

• Albania (in Albania-Israele, Nations League, ore 20:45)

• Francia (in Austria-Francia, Nations League, ore 20:45)

• Danimarca o pareggio (in Danimarca-Croazia, Nations League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi