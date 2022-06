Calciomercato, dalla Lazio alla Roma: rivelazione in radio

Calciomercato Roma, un ex Lazio nel mirino: la rivelazione in radio apre suggestivi scenari per i giallorossi.

Settimana molto intensa per la Roma, che ha da tempo bloccato sia Matic che Celik, ed aspetta il momento propizio per affondare l’affondo decisivo. A causa delle sempre più probabili uscite di Veretout e Diawara, con il futuro di Sergio Oliveira ancora piuttosto nebuloso, Pinto puntellerà sicuramente la mediana con altri rinforzi. Intanto, il general manager giallorosso si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni intriganti per l’attacco.

José Mourinho avrebbe richiesto, infatti, un bomber d’esperienza, capace di far tirare il fiato a Tammy Abraham, che nella stagione appena conclusa è stato utilizzato con una continuità per certi aspetti disarmante. Diversi sono i nomi sul taccuino del GM dei capitolini, che potrebbe essere stuzzicato all’idea di mettere le mani su un ex bomber della Lazio.

Calciomercato Roma, pazza idea Caicedo: i dettagli

Secondo quanto riferito da “Radio Radio“, infatti, Caicedo sarebbe finito improvvisamente nel mirino della Roma, a caccia di un vice Abraham all’altezza, dopo la stagione in chiaro scuro vissuta da Shomurodov, che solo a tratti è riuscito a mostrare il suo talento. Dopo la breve esperienza all’Inter e il ritorno immediato al Genoa – al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024 – potrebbe esserci nuovamente la Capitale nel futuro del bomber ecuadoriano, che ha tanta voglia di rimettersi in gioco e riscattare le ultime stagioni piuttosto appannate.