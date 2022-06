Scozia-Armenia, Nations League: diretta tv, formazioni, pronostici

Scozia-Armenia è una partita valida per la prima giornata di Nations League ed è in programma mercoledì alle 20:45: tv, probabili formazioni e pronostici.

SCOZIA – ARMENIA | mercoledì ore 20:45

Nel gruppo 1 di Lega B arriva il momento del debutto anche per la Scozia, che inizierà la sua avventura in Nations League con una settimana di ritardo. La gara d’esordio con l’Armenia era stata posticipata perché mercoledì scorso gli uomini di Steve Clarke erano impegnati nella semifinale spareggio con l’Ucraina, con l’obiettivo di conquistare uno degli ultimi posti per Qatar 2022. Il sogno mondiale, tuttavia, per adesso resterà tale: dopo sette risultati utili consecutivi, sette giorni fa la lunga serie positiva della Scozia si è interrotta proprio nella partita che contava di più.

Gli ucraini hanno espugnato 3-1 Hampden Park guadagnandosi la finale (poi persa) contro il Galles, rimandando così l’appuntamento della Tartan Army con la rassegna iridata: è dal 1998 che la Scozia non riesce a qualificarsi ad una fase finale dei campionati del mondo. Clarke, tuttavia, non dispera. La sua squadra ha brillato in più occasioni nelle qualificazioni e pur non esprimendo un gran gioco può diventare un cliente difficile per chiunque.

Avrà modo di prendersi la rivincita sull’Ucraina, capitata nel suo stesso girone di Nations League, ma al momento bisogna concentrarsi sull’Armenia, che ha già guadagnato la testa della classifica superando 1-0 l’Irlanda all’esordio. Di Spertsyan la rete che a un quarto d’ora dalla fine ha permesso alla selezione di Joaquin Caparros di raccogliere i primi tre punti nella competizione continentale: in un raggruppamento che si preannuncia equilibrato bisognerà giocoforza fare i conti anche con gli ostici caucasici.

Come vedere Scozia-Armenia in diretta tv e in streaming

Scozia-Armenia è in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio Hampden Park di Glasgow, in Scozia. La gara valida per la Nations League 2022-2023 verrà trasmessa (non integralmente) da Sky tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Armenia non ha alcuna intenzione di essere la cosiddetta squadra “materasso” del gruppo 1 di Lega B e l’ha ampiamente dimostrato battendo gli irlandesi. La Scozia però ha qualcosa in più – anche sul piano tecnico – dei suoi cugini britannici e dovrebbe tornare al successo dopo la delusione nello spareggio mondiale con l’Ucraina. Scozzesi favoriti in un match in cui i gol complessivi potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Scozia-Armenia

SCOZIA (3-4-2-1): Gordon; McTominay, Cooper, Hanley; Hickey, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Adams.

ARMENIA (5-3-2): Yurchenko; Hambardzumyan, Haroyan, Mkoyan, Mkrtchyan, K. Hovhannisyan; Bayramyan, Grigoryan, Spertsyan; Bichakhchyan, Barseghyan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0