Probabili formazioni Italia-Argentina, Zaniolo lascia Coverciano per una botta alla caviglia. Le ultime dal ritiro azzurro

Si gioca la “Finalissima”, quella che vedrà di fronte Italia e Argentina. La squadra di Mancini che ha vinto l’Europeo contro quella di Scaloni che invece ha conquistato la Copa America. Insomma, il meglio che inquesto momento ci possa essere in circolazione, anche se, nel ritiro azzurro, c’è un poco di tensione dopo i fatti che hanno visti protagonisti il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo e quello della Lazio Mattia Zaccagni.

Cose extra campo, come sapete, con il coro che i tifosi giallorossi hanno intonato durante la festa dopo la vittoria della Conference League. Non staremmo qui a ripeterlo, è censurabile ovviamente, così come lo ha censurato il ct azzurro, che secondo quanto riportato da Repubblica avrebbe ripreso Zaniolo nel momento del suo arrivo nel ritiro. Mancini spiega il quotidiano avrebbe redarguito il calciatore per i festeggiamenti troppo spinto dopo Tirana, e soprattutto per la mancanza di rispetto che c’è stata nei confronti del compagno in azzurro. Non saranno accettati altri comportamenti del genere.

Probabili formazioni Italia-Argentina, le scelte

In ogni caso, oltre la reprimenda, anche la beffa per Zaniolo: è stato lo stesso calciatore, pochi istanti fa attraverso il suo profilo Instagram, ad annunciare che per una botta alla caviglia dovrà lasciare il ritiro della squadra azzurra. “Adesso è il momento di ricaricare le pile” ha scritto l’attaccante della Roma. In questo modo, la maglia da titolare, se la potrebbe prendere Zaccagni.

Dall’altro lato molti “italiani” o ex in campo dall’inizio. Da De Paul a Paredes, da Lautaro Martinez e l’incognita Dybala. Ah, Scaloni potrebbe decidere anche di mandare in campo dal primo minuto anche chi, “italiano”, lo potrebbe diventare tra poco tempo, quel Di Maria nel mirino della Juventus.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaccagni, Scamacca, Insigne.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, L. Martínez, Di María.