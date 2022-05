Djokovic-Nishioka, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Djokovic-Nishioka è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Novak Djokovic si presenta a Parigi con in mano lo scettro di campione in carica del Roland Garros. Un anno fa il campione serbo bissò la cavalcata vincente del 2016 spodestando “sua maestà” Rafa Nadal, battuto in semifinale, e rendendosi protagonista di un’incredibile rimonta nella finalissima contro Stefanos Tsitsipas, letteralmente crollato dopo essere stato in vantaggio di due set.

Per “Nole” quello parigino sarà il primo Slam del 2022 e rappresenta l’occasione definitiva per mettersi alle spalle un inizio di stagione tormentato, in cui ha fatto notizia quasi esclusivamente per le note vicende extratennistiche, culminate con l’espulsione dall’Australia a gennaio a causa della scelta di non volersi vaccinare contro il Covid-19.

A Roma si è rivisto il vero Djokovic

Per lo stesso motivo Djokovic ha saltato i primi due Masters 1000 dell’anno (Indian Wells e Miami), presentandosi a Montecarlo con appena quattro partite nelle gambe. C’ha impiegato diverse settimane, l’attuale numero uno al mondo, per recuperare la forma dei giorni migliori. E se a Madrid si erano visti sprazzi di vero Djokovic, a Roma il nativo di Belgrado è tornato a rivestire i panni di quel giocatore dominante e stratosferico che lo scorso settembre è stato a un passo dal realizzare il mitologico Grande Slam, salvo poi cadere nella finale degli US Open contro Medvedev. Nella Capitale Djokovic, di nuovo in versione “cannibale”, ha vinto il suo primo titolo stagionale e oggi dà l’impressione di essere perfettamente in grado di poter difendere il titolo conquistato a Parigi nel 2021.

Al Roland Garros 2022 il suo primo avversario sarà il giapponese Yoshihito Nishioka, già affrontato in Coppa Davis nel 2019 e agli Australian Open 2022. In entrambi i casi il serbo non lasciò per strada neanche un set. Il tennista nipponico, numero 99 al mondo, non apprezza particolarmente il rosso. E da quando è iniziata la stagione sul mattone tritato ha vinto solo due match di qualificazione a Monaco di Baviera.

Dove vedere Djokovic-Nishioka in diretta tv e streaming