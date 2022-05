Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del Male Stadium.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, ultima gara del campionato dei rossoneri, che sono coinvolti in un testa a testa da “brividi” con l’Inter. Diamo uno sguardo alle scelte di Dionisi e Pioli:

SASSUOLO (4-3-3)Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

MILAN (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Kululu, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud.

Sassuolo-Milan, il pronostico marcatori

In Sassuolo-Milan, Leao ha serie possibilità di andare a segno, sfruttando la grande velocità e la capacità nell’uno contro uno che in quest’ultima stagione sti sta stagliando con tutta la sua forza disarmante: il portoghese potrebbe mettere a segno anche una doppietta nel caso in cui i neroverdi dovessero lasciare molto campo da attaccare. Occhio anche a Giroud, che in questo genere di partite è in grado di esaltarsi. Sul fronte opposto, da prendere in considerazione l’opzione Berardi.

Sassuolo-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Molto probabile che Ahyan finisca sul taccuino del direttore di gara, mentre Hernandez dovrebbe trovare lo spazio sufficiente per scagliare almeno un paio di conclusioni nello specchio della porta.