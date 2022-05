I pronostici di sabato 21 maggio | Serie A, Liga e Ligue 1

I pronostici di calcio del 21 maggio, tutti i principali campionati d’Europa si avviano alla conclusione, ci sono le partite dell’ultima giornata in Serie A, Liga, Ligue 1 e Premier League. Se in Francia tutte le partite verranno disputate in contemporanea, in Italia lo spezzatino continua fino in fondo: oltre a Genoa-Bologna inutile ai fini della classifica, si giocano in serata Atalanta-Empoli e Fiorentina-Juventus decisive in zona Europa. In programma c’è pure Lazio-Verona alle 20:45.

Sarà un sabato probabilmente ricco di gol in Serie A, mentre nella Ligue 1 il Rennes oltre a continuare a sognare la qualificazione in Champions League proverà a vincere sul campo del Lille per conservare quanto meno il quarto posto che vale l’Europa League. Per l’accesso in Conference League servono i tre punti al Nizza, che chiederà strada al Reims privo di particolari stimoli.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fiorentina vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Fiorentina-Juventus, Serie A, ore 20:45

Pronostici: Vincenti

• Atalanta (in Atalanta-Empoli, Serie A, ore 20:45)

• Rennes (in Lille-Rennes, Ligue 1, ore 21:00)

• Nizza (in Reims-Nizza, Ligue 1, ore 21:00)

• Saint-Étienne o pareggio (in Nantes-Saint-Étienne, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Genoa-Bologna, Serie A, ore 17:15

• Atalanta-Empoli, Serie A, ore 20:45

• Clermont-Lione, Ligue 1, ore 21:00

• Angers-Montpellier, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Valencia-Celta Vigo, Liga, ore 17:30

• Fiorentina-Juventus, Serie A, ore 20:45

• Lazio-Verona, Serie A, ore 20:45

• PSG-Metz, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Monaco vincente e almeno un gol per squadra (in Lens-Monaco, Ligue 1, ore 21:00)