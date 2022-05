Friburgo-Lipsia è la finale della Coppa di Germania 2021-22 e si gioca sabato alle 20:00 all’Olympiastadion di Berlino: pronostici, analisi e probabili formazioni.

FRIBURGO – LIPSIA | sabato ore 20:00

L’Olympiastadion di Berlino è pronto ad ospitare l’epilogo dell’edizione 2021-22 della Coppa di Germania, che a differenza di quanto accadde lo scorso anno andrà in scena a campionato concluso. A contendersi il trofeo saranno due squadre “insolite” per questi livelli, le cui bacheche sono completamente vuote. Stiamo parlando di Friburgo e Lipsia, giunte quasi a sorpresa all’ultimo atto della manifestazione, approfittando dei passaggi a vuoto delle solite Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Un duello che in realtà si è riproposto anche nel torneo che si è appena concluso e che ha visto gli uomini di Christian Streich e quelli di Domenico Tedesco contendersi il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Alla fine l’ha spuntata il Lipsia, tra le due sicuramente la compagine meglio attrezzata e più abituata a lottare per traguardi ambiziosi. Decisiva la vittoria per 4-0 contro l’Augsburg nel penultimo turno di campionato, che ha permesso ai Roten Bullen di staccare sia il Friburgo che l’Union Berlino. Grifo e compagni invece si sono fermati sul più bello chiudendo con una doppia sconfitta contro Union e Leverkusen. La sesta posizione, che significa Europa League, resta in ogni caso un traguardo straordinario considerando che l’obiettivo del club era quello di raggiungere quanto prima la salvezza. Per la squadra della Foresta Nera è un risultato importantissimo, ottenuto grazie ad una brillante programmazione.

Non una novità invece la finale di Coppa di Germania per il Lipsia, che si giocherà il titolo per la terza volta nella sua storia (lo scorso anno perse con il Borussia Dortmund). Nato solo tredici anni fa, per il club di proprietà della nota multinazionale che produce bevande energetiche sarebbe il primo storico trofeo. E non era scontato alla luce della stagione iniziata con il piede sbagliato, rimessa in piedi dall’allenatore originario della Calabria, che qualche settimana fa ha sfiorato pure la finalissima di Europa League.

Come vedere Friburgo-Lipsia in diretta tv e in streaming

Friburgo-Lipsia, in programma sabato alle 20:00, è la finale della Coppa di Germania 2021-22. In Italia si potrà assistere al match in diretta streaming da Helbiz Media, che quest’anno ha trasmesso anche il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Parte leggermente favorito il Lipsia, che può contare su una rosa di maggiore qualità ed esperienza rispetto a quella del Friburgo: interpreti di respiro internazionale come André Silva, Nkunku e Dani Olmo possono fare la differenza. Ma si tratta sempre di una finale e potrebbe non essere così scontata come apparentemente sembra. Non è un caso, infatti, che i due precedenti stagionali siano finiti con il risultato di 1-1. L’opzione pareggio nei tempi regolamentari si può dunque prendere in considerazione, così come quella del gol: entrambe dovrebbero segnarne almeno uno.

Le probabili formazioni di Friburgo-Lipsia

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Kubler, Lienhart, Schlotterbeck, Gunter; Eggestein, Hofler; Sallai, Jeong, Grifo; Holer.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; André Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2