Nardi-Norrie, Atp Roma: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Nardi-Norrie è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Galeotta fu la rinuncia di Musetti. L’infortunio occorso a Madrid al talentino di Carrara, che l’ha costretto a saltare gli Internazionali 2022, ha permesso al promettente tennista pesarese Luca Nardi di ottenere una wild card – inizialmente riservata al carrarese – ed avere accesso per la prima volta nel tabellone principale di un Masters 1000.

Originariamente sconfitto nelle prequalificazioni dal connazionale Arnaldi, per Nardi sarà un’importantissima occasione per immagazzinare esperienza e mettere a frutto i progressi mostrati nei recenti Challenger di Lugano e Forlì, entrambi portati a casa dal talentuoso classe 2003, entrato da pochi mesi tra i primi duecento del ranking. Il teenager marchigiano farà il suo debutto con un giocatore che fino a poche settimane fa frequentava assiduamente la top ten. Si tratta del britannico Cameron Norrie, che ha fatto il suo ingresso tra i primi dieci del mondo dopo la sorprendente vittoria a Indian Wells 2021, conquistata lo scorso autunno. Norrie, da qualche tempo a questa parte è una mina vagante del circuito Atp, capace di mettere in difficoltà anche i più forti.

Numero undici al mondo, come tutti i tennisti anglosassoni fa più fatica sulla terra rossa, sebbene una settimana fa grazie al suo insidioso mancino ha messo in difficoltà il fenomenale Alcaraz nella sua Madrid, trascinandolo al terzo set.

Dove vedere Nardi-Norrie in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e Cameron Norrie sarà trasmesso martedì 10 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro non inizierà prima delle 12:20.

Il pronostico

Pronostico chiuso per quanto riguarda il passaggio del turno. Norrie è ovviamente favoritissimo contro il giovane talento azzurro. Che potrebbe tuttavia ben figurare mantenendo il match in sostanziale equilibrio nel primo set, in cui crediamo che i game saranno verosimilmente almeno nove complessivi.