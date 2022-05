Martinez-Sinner, Atp Roma: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Martinez-Sinner è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Le speranze azzurre negli Internazionali d’Italia BNL 2022 sono riposte quasi esclusivamente in Jannik Sinner. Alla luce delle pesanti assenze di Musetti e Berrettini, è l’altoatesino il maggiore indiziato a portare più lontano possibile il vessillo tricolore nel prestigioso torneo capitolino sulla terra battuta. Il tifo del Foro Italico sarà tutto per lui ma al tempo stesso l’attuale numero 13 al mondo dovrà essere bravo a gestire la pressione.

Soprattutto dopo Madrid, dove per Sinner ci sono state più ombre che luci. La giovane stellina azzurra, infatti, in Spagna non è riuscita a bissare le ottime prestazioni di Montecarlo: nel Principato aveva mancato di un soffio la semifinale mettendo paura a Zverev nonostante i problemi alle vesciche. Nella capitale iberica, invece, Sinner ha convinto solamente contro l’australiano de Minaur al secondo turno. L’esordio con lo statunitense Paul si era rivelato complicatissimo, con l’italiano costretto ad annullare diversi match point per rimanere aggrappato alla partita.

Nulla, però, in confronto all’enorme delusione maturata negli ottavi di finale, con quella che probabilmente è la peggior sconfitta di sempre (6-1 6-2) del nativo di San Candido, letteralmente spazzato via da Auger-Aliassime. Un’umiliazione che in pochi si aspettavano, vista peraltro la scarsa predisposizione del canadese sulla terra rossa. Sinner tenterà di archiviarla a Roma, anche grazie all’aiuto del pubblico amico. La sua avventura nella Capitale inizierà contro il terraiolo spagnolo Pedro Martinez, mai affrontato in carriera.

Avversario alla portata ma da prendere con le pinze, malgrado da marzo in poi abbia vinto solamente una partita e complessivamente non sia in grande fiducia. In caso di vittoria, nel secondo turno Sinner potrebbe incrociare Fabio Fognini in un derby tutto italiano.

Dove vedere Martinez-Sinner in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma tra Pedro Martinez e Jannik Sinner sarà trasmesso martedì 10 maggio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro non inizierà prima delle 20:30.

La partita che vedrà protagonista il tennista azzurro sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, su Canale 20. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Infinity e sportmediaset.it.

Il pronostico

Troppo brutto per essere vero contro Auger-Aliassime, Sinner proverà immediatamente a voltare pagina nel torneo casalingo. Contro Martinez dovrebbe tornare al successo in un match da almeno 22 game complessivi.