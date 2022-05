Sassuolo-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Udinese è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SASSUOLO – UDINESE | sabato ore 18:00

Nella prima parte del girone di ritorno il Sassuolo si era reso protagonista di una clamorosa rimonta, arrivando ai margini della zona Europa. Forse il momento migliore della stagione degli emiliani, spesso sorprendenti contro le big e trascinati dai suoi giovani di talento quali Scamacca, Raspadori, Frattesi e Traoré, oltre all’inossidabile Berardi.

Ma il momento idilliaco si è rotto non appena i neroverdi sono incappati nella prima sconfitta dopo ben sei risultati positivi, tornando all’improvviso quelli estremamente discontinui dell’andata. Come se avessero tirato i remi in barca una volta intuito di non avere più nulla da chiedere al campionato, gli uomini guidati dall’esordiente Alessio Dionisi si sono sgretolati: nelle ultime tre giornate sono arrivate altrettante sconfitte contro Cagliari, Juventus e Napoli. Particolarmente preoccupante quella incassata la settimana scorsa al “Maradona”, con gli azzurri di Luciano Spalletti, che si sono divertiti a prendere a pallate (6-1) un Sassuolo pressoché irriconoscibile e apparso già con la testa alle vacanze. Anche l’Udinese, che in uno dei tre anticipi della trentaseiesima giornata farà visita al Mapei Stadium, è senza obiettivi avendo blindato la salvezza da tempo.

Eppure l’atteggiamento mostrato dai friulani è l’esatto opposto di quello del Sassuolo. Dopo la goleada rifilata nel recupero ad una Fiorentina ancora in lotta per l’Europa, alla Dacia Arena i bianconeri di Gabriele Cioffi hanno tentato di mettere i bastoni tra le ruote all’Inter, intenta a giocarsi le sue chance scudetto. Nonostante la solita prestazione di carattere di Deulofeu e compagni, i nerazzurri sono passati 2-1 in Friuli infliggendo all’Udinese la seconda sconfitta consecutiva davanti ai propri tifosi.

Sassuolo-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Traoré, uno dei migliori del Sassuolo nelle ultime uscite, torna a disposizione di Dionisi dopo aver saltato la trasferta di Napoli. Prenderà il posto di uno spento Djuricic, probabilmente ancora condizionato dal lungo stop per infortunio. Lo scattante ivoriano andrà a fare compagnia a Berardi e Raspadori sulla trequarti, supportando l’unica punta Scamacca. Dietro si rivede Kyriakopoulos dopo la squalifica, mentre Ayhan sembra in vantaggio su Chiriches. Dall’altra parte, Cioffi riproporrà l’attacco Pussetto-Deulofeu, non essendo ancora al meglio Success e Beto. Ballottaggio in mezzo tra Arslan e Makengo, con il centrocampista turco leggermente favorito.

Come vedere Sassuolo-Udinese in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Udinese, in programma sabato alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Match dal risultato imprevedibile, visto che la sfida tra Sassuolo e Udinese avrà quasi il valore di un’amichevole. La squadra più in forma è sicuramente quella friulana, ma i neroverdi vorranno cancellare la tremenda umiliazione di Napoli. La certezza sono i gol, un ingrediente che non dovrebbe mancare nel pomeriggio del Mapei Stadium: saranno con ogni probabilità almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2