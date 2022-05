Lazio-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Sampdoria è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

LAZIO – SAMPDORIA | sabato ore 20:45

Chi deve blindare l’Europa, chi invece rischia ancora di essere risucchiato in una lotta per non retrocedere nuovamente incerta. Non sono pochi gli spunti d’interesse che regala la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria, due squadre che a tre giornate dal termine del campionato hanno degli importanti obiettivi da perseguire.

Grazie alla vittoria rocambolesca in casa dello Spezia, i biancocelesti sono saliti a quota 59 punti, gli stessi della Roma, con la quale in questo momento condividono il quinto posto (giallorossi avanti per la differenza reti negli scontri diretti). L’uomo-copertina del “Picco” è stato Francesco Acerbi, autore del gol del definitivo 3-4 che ha condannato i liguri: rete viziata da un evidente fuorigioco che ha scatenato l’ira, oltre della dirigenza dello Spezia, anche delle altre squadre in lotta per l’Europa – emblematico, in tal senso, lo sfogo dell’allenatore giallorosso Mourinho – e portato alla sospensione dell’arbitro e dell’addetto Var fino a fine stagione. Lo stesso Acerbi che, solo una settimana prima, era stato bersagliato dai suoi stessi tifosi per l’errore costato la sconfitta interna con il Milan e per un presunto sorriso del difensore mentre raccoglieva la palla dalla rete. La Samp, invece, si reca all’Olimpico con l’adrenalina ancora addosso per la vittoria nel derby con il Genoa che potrebbe aver regalato la salvezza ai blucerchiati e condannato gli odiati rivali cittadini.

Di Sabiri il gol che ha permesso a Marco Giampaolo di tornare ad esultare dopo cinque giornate ma la vittoria della Salernitana nel recupero con il Venezia non consente al Doria di staccare la spina: la zona retrocessione adesso è distante solo cinque punti e Caputo e compagni nelle prossime tre gare dovranno affrontare Lazio, Fiorentina e Inter.

Lazio-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Nel tridente biancoceleste prenderanno posto Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni: assente Pedro, ancora alle prese con un problema muscolare al polpaccio. A centrocampo Sarri sceglierà uno tra Lucas Leiva e Cataldi, con l’italiano in leggero vantaggio sul collega di reparto brasiliano. In difesa i due terzini saranno Lazzari e Marusic, con Patric e Acerbi coppia centrale. Nella Sampdoria si è di nuovo fermato Sensi: Giampaolo potrebbe schierare Sabiri a supporto delle due punte Quagliarella e Caputo. Sull’out sinistro difensivo Augello potrebbe essere preferito a Murru.

Come vedere Lazio-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Lazio-Sampdoria è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Lazio-Sampdoria anche su Sky, che trasmette sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport Hd (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Lazio, nonostante non stia brillando per continuità da inizio torneo, dovrebbe riuscire far valere la propria superiorità tecnica contro la Sampdoria non ancora salva, che nella Capitale si giocherà comunque le sue chance. Biancocelesti favoriti in un match da almeno tre gol complessivi: tra i possibili marcatori c’è ovviamente il solito Immobile, che ogni volta “vede rosso” quando si trova davanti una genovese.

Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

In Lazio-Sampdoria le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1