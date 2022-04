Sampdoria-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Genoa è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SAMPDORIA – GENOA | sabato ore 18:00

Dei derby della Lanterna andati in scena negli ultimi anni questo si profila in assoluto come uno dei più roventi. Con Sampdoria e Genoa in grossissima difficoltà, che a quattro giornate dal termine del campionato rischiano di ritrovarsi in cadetteria. Insomma, sabato pomeriggio verrà scritto inevitabilmente un altro interessante capitolo dell’eterna rivalità tra le due squadre genovesi, quasi in un clima da mors tua vita mea.

Chi sta peggio, a livello di classifica, sono sicuramente i rossoblù. Gli uomini di Alexander Blessin hanno cinque punti in meno rispetto ai “cugini” e da tempo sono invischiati in zona retrocessione. La B è un pericolo più che concreto ma i continui passi falsi del Cagliari e della stessa Samp tengono in vita le speranze del Grifone, che nell’ultimo turno si è aggiudicato in extremis lo scontro diretto cruciale con i sardi portandosi a -3 dalla salvezza. La rete di Badelj all’89’ è stata puro ossigeno per la sponda rossoblù di Genova, vicina alla rassegnazione dopo le tre sconfitte con Verona, Lazio e Milan che sembravano aver spento ogni entusiasmo generato dalla lunga serie positiva con il tedesco in panchina. Continua a segnare con il contagocce però il Genoa, da qualche giornata l’attacco più sterile della A.

Un tipo di problema che affligge anche i blucerchiati, che hanno realizzato a malapena due gol nelle ultime quattro partite. La cura Giampaolo non sta funzionando, la squadra è in caduta libera e da febbraio l’unico successo resta quello con il Venezia dello scorso 20 marzo. Poi quasi solo batoste per Candreva e compagni, tornati a far registrare un risultato positivo (1-1) sabato contro il Verona. La salvezza aritmetica è ancora un miraggio.

Sampdoria-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Senza gli infortunati Gabbiadini e Giovinco e lo squalificato Rincon, Giampaolo confermerà il centrocampo a tre con Ekdal in regia e dietro all’unica punta Caputo, in vantaggio nel duello con Quagliarella, piazzerà Sensi e Sabiri nel tentativo di dare maggiore qualità alla manovra. Sugli esterni, in difesa, largo a Bereszynski e Murru, mentre davanti al portiere Audero giocheranno Ferrari e Colley. Diversi gli assenti invece in casa Genoa: nel derby Blessin non potrà contare sugli acciaccati Vanheusden, Cambiaso e Maksimovic. Sulla trequarti si rivedrà Melegoni, mentre in attacco Ekuban sembra in vantaggio su Destro. Sull’out destro difensivo Frendrup verrà nuovamente preferito a Hefti.

Come vedere Sampdoria-Genoa in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Genoa, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Si preannuncia una stracittadina ancora più tirata del solito, in cui il livello di tensione sarà altissimo. Quasi impossibile esporsi sul risultato finale, fermo restando che un pareggio servirebbe a poco visto l’elevato tasso di difficoltà che caratterizzerà le prossime partite di entrambe. Tra le due chi ha più bisogno di punti è sicuramente il Genoa, che sfruttando l’entusiasmo per la vittoria sul Cagliari potrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da meno di tre gol complessivi. Non sarebbe una sorpresa se la prima frazione di gioco terminasse a reti bianche.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Vieira; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Ekuban.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1