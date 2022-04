Napoli-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Sassuolo è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

NAPOLI – SASSUOLO | sabato ore 15:00

Un altro psicodramma sta caratterizzando il finale di stagione del Napoli e l’incredibile sconfitta di Empoli ha riaperto la ferita dell’ormai famoso pareggio con il Verona che lo scorso anno spezzò i sogni Champions degli azzurri all’ultima giornata, sul più bello.

Solo che stavolta in ballo non c’era il quarto posto ma lo scudetto, traguardo ancora raggiungibile fino a qualche settimana fa, coi partenopei costantemente in lotta insieme alle due milanesi. Ma l’assurda debacle toscana, per giunta contro una squadra che non riusciva più a vincere da dicembre, estromette in maniera definitiva dalla corsa per il tricolore gli uomini di Luciano Spalletti, già frenati da Fiorentina e Roma nei due turni precedenti (un punto tra viola e giallorossi). Stupiscono, tuttavia, le modalità in cui è maturata: Napoli completamente in bambola negli ultimi dieci minuti, capace di dilapidare in appena otto giri di lancette un doppio vantaggio e vedersi sfuggire così una gara già vinta.

Un tonfo che rischia di minare anche la serenità dell’ambiente: a distanza di qualche ora, il presidente De Laurentiis ha annunciato il ritiro, poi clamorosamente “cancellato” forse per via di qualche mugugno di troppo all’interno dello spogliatoio.

L’obiettivo, adesso, è difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus, che si è portata ad un solo punto, e provare a voltare pagina contro il Sassuolo, avversario tutt’altro che accomodante nonostante abbia ormai poco da chiedere a questo campionato. Contro la Juventus, lunedì scorso, i neroverdi di Alessio Dionisi non meritavano la sconfitta: il loro atteggiamento è stato meno arrendevole rispetto a quello di una settimana prima a Cagliari ma non è bastato per evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate.

Napoli-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Napoli torna in panchina Meret dopo la giornata no di Empoli e davanti al rientrante Ospina ci sarà anche Koulibaly, assente in Toscana perché squalificato. Hanno lavorato a parte Elmas e Lobotka e non sono arruolabili: in mezzo Spalletti si affida alla coppia Ruiz-Anguissa, mentre sulla trequarti toccherà a Lozano, Mertens (in ballottaggio con Zielinski) e Insigne supportare Osimhen. Dietro, invece, verrà riconfermato Zanoli: Di Lorenzo sta meglio ma è improbabile che possa partire titolare. Dall’altro lato, Dionisi potrebbe cambiare qualcosa in difesa, dove troveranno spazio Rogerio e Ferrari.

Come vedere Napoli-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Napoli-Sassuolo, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Sempre pirotecnici gli ultimi confronti tra Napoli e Sassuolo, che hanno offerto grande spettacolo ogni volta che si sono incrociati sulle rispettive strade. Ci sono buone possibilità che sarà così anche stavolta: al “Maradona” – dove gli azzurri hanno vinto solo contro l’Udinese negli ultimi tre mesi – è previsto un match tutt’altro che avaro di gol. Chiamata a reagire la squadra di Spalletti, che dovrebbe quantomeno ottenere un risultato positivo dopo l’inspiegabile tracollo di Empoli.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca.

Napoli-Sassuolo: chi vince? Napoli

Pareggio

Sassuolo View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2