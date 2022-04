Roma-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Bologna è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

ROMA – BOLOGNA | domenica ore 20:45

La Roma è l’unica squadra italiana ancora impegnata in Europa e giovedì scorso è scesa in campo nella semifinale d’andata di Conference League con il Leicester. In Inghilterra, contro le Foxes, il primo round è terminato 1-1, un risultato che rimanda tutto al ritorno che si giocherà nella prossima settimana in uno stadio Olimpico già sold out da giorni. Di capitan Pellegrini il gol che aveva portato in vantaggio i giallorossi nella prima frazione di gioco, poi raggiunti da Lookman nella ripresa.

Sfida in ogni caso molto equilibrata quella del King Power Stadium e lo sarà verosimilmente anche nella Capitale, dove gli uomini di José Mourinho dovranno essere bravi a sfruttare il fattore campo. In mezzo, però, c’è la gara di campionato con il Bologna, una partita che l’allenatore portoghese ha detto di voler vincere a tutti i costi nonostante ci sia l’importante impegno europeo all’orizzonte. Otto punti sono un’enormità a quattro giornate dalla fine, ma la matematica non condanna ancora la Roma nella corsa al quarto posto, sebbene la pesante sconfitta di Milano contro l’Inter (3-1) rappresenti forse la fine del sogno Champions per i capitolini. Tuttavia, Abraham e compagni sono chiamati a blindare la quinta posizione: hanno evitato il sorpasso della Fiorentina, crollata con l’Udinese nel recupero infrasettimanale, ma Lazio e Atalanta e la stessa Viola restano alle calcagna.

E nel posticipo domenicale all’Olimpico arriverà una squadra che si è appena guadagnata sul campo l’appellativo di “ammazza-grandi”.

Malgrado la salvezza già raggiunta, i felsinei sono in serie positiva da cinque giornate e dopo Milan e Juventus hanno fermato anche l’Inter, battuta in rimonta 2-1 nel recupero approfittando anche della clamorosa incertezza del portiere nerazzurro Radu, che ha permesso a Sansone di segnare il gol-vittoria. Toccante, poi, la visita della squadra – con tanto di coro da stadio – all’allenatore Sinisa Mihajlovic, ancora ricoverato in ospedale per i noti problemi di salute, per festeggiare insieme il prestigioso successo.

Roma-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Mourinho potrebbe concedere un turno di riposo a qualcuno dei suoi con l’obiettivo di averli freschi nel ritorno con il Leicester: a rischio turnover Smalling, Pellegrini e Karsdorp. In mezzo dovrebbero giocare Cristante e Veretout dopo l’infortunio occorso a Mkhitaryan in Inghilterra che costringerà il centrocampista armeno a saltare sia Bologna che Leicester. Confermati invece Abraham e Zalewski, quest’ultimo diventato ormai una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico lusitano. Rotazioni anche nel Bologna, dove a centrocampo chiedono spazio Aebischer e Dominguez. Tra i rossoblù assente Dijks, che con ogni probabilità ha terminato il suo campionato. In attacco è duello tra Orsolini e Barrow su chi assisterà il sempre più determinante Arnautovic.

Come vedere Roma-Bologna in diretta tv e in streaming

Roma-Bologna, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Distratta dalla semifinale di Conference League, la Roma potrebbe continuare a lasciare punti per strada. Specie contro un Bologna in salute e “in missione” per conto del suo tecnico. Non sarebbe una sorpresa se i rossoblù riuscissero ad uscire dall’Olimpico con un risultato positivo in un match in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1