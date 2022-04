Empoli-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Torino è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

EMPOLI – TORINO | domenica ore 15:00

Non c’è granché in palio nella sfida del “Castellani” tra Empoli e Torino. Certo, ai toscani manca ancora un successo per tagliare il traguardo dei quaranta punti, la quota che da qualche anno garantisce abbondantemente la salvezza matematica.

Ma non rischiano in nessun modo di essere risucchiati nella bagarre per non retrocedere gli uomini di Aurelio Andreazzoli, soprattutto dopo l’eroica rimonta ai danni del Napoli, nell’ultimo turno ribaltato da 0-2 a 3-2 in appena sette minuti. Henderson e Pinamonti (doppietta) hanno confezionato il secondo “scherzetto” alla squadra di Luciano Spalletti, già battuta a sorpresa all’andata. L’Empoli ha così chiuso un cerchio, visto che era proprio dalla sfida del “Maradona” che mancava l’appuntamento con la vittoria. La clamorosa remuntada che infranto definitivamente i sogni scudetto degli azzurri ha permesso a Bajrami e compagni di mettere fine al digiuno di successi dopo una lunghissima attesa durata sedici partite, in cui hanno collezionato otto pareggi e altrettante sconfitte. Staziona da tempo nel “limbo” di metà classifica invece il Torino. La squadra granata, pur non potendo più rincorrere l’Europa, non sta concedendo nulla e da aprile non ha mai perso un match, ottenendo tre importanti pareggi contro Milan, Lazio e Atalanta.

Nel recupero con i bergamaschi, in settimana, gli uomini di Ivan Juric sono tornati a segnare più di due gol nella stessa partita – non accadeva da gennaio – e lo hanno fatto in una gara a dir poco rocambolesca terminata 4-4, risultato insolito se confrontato con le sfide che negli ultimi mesi hanno visto protagonista il Toro.

Empoli-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Andreazzoli deve ovviare alla squalifica di un titolarissimo come Bandinelli a centrocampo: con Asllani e Zurkowski ci sarà l’ex viola Benassi. Potrebbe cambiare qualcosa dalla metà campo in su rispetto alla sfida con il Napoli: Cutrone e Verre si riaccomoderanno in panchina, mentre tornerà il doppio trequartista (Bajrami ed Henderson) alle spalle di Pinamonti, che non vuole fermarsi dopo aver superato la doppia cifra. Nel Torino dovrebbe rientrare Belotti: dietro a lui agiranno Praet e Brekalo, insidiati da Sanabria e Pobega. In mezzo panchina per l’ex Ricci, in svantaggio nel duello con Mandragora.

Come vedere Empoli-Torino in diretta tv e in streaming

Empoli-Torino, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Si profila un match equilibrato, tra due squadre che sulla carta non inseguono più nessun obiettivo ma, come dimostrano le ultime giornate, non hanno intenzione di tirare i remi in barca. Il Torino nel 2022 è abbonato ai pareggi – sette volte si è diviso la posta – e nonostante le energie spese nel recupero infrasettimanale riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta anche sul campo dell’Empoli, in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Empoli-Torino

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

Empoli-Torino: chi vince? Empoli

Pareggio

Torino View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1