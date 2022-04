Cagliari-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Verona è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CAGLIARI – VERONA | sabato ore 15:00

Non è riuscito a dare continuità al successo casalingo con il Sassuolo, il Cagliari. E nello scontro diretto con il Genoa si è decisamente complicato la vita, incassando il gol decisivo del genoano Badelj allo scadere, quando ormai a Marassi lo zero a zero appariva inevitabile. Una sconfitta difficile da digerire e che può fare davvero male, soprattutto ora che si entra nel momento clou della stagione, dove ogni minimo errore può costare caro.

Per i sardi la zona retrocessione è nuovamente distante tre punti: un divario che potrebbe però essere azzerato nel caso in cui la Salernitana si aggiudicasse lo scottante recupero con il Venezia, tra una settimana. Non c’è da scherzare con il fuoco e Walter Mazzarri lo sa bene. L’allenatore toscano, che a febbraio sembrava avesse trovato il bandolo della matassa, da due mesi a questa parte sta assistendo quasi inerme ad un nuovo crollo della sua squadra, la cui unica vittoria nelle ultime sette giornate è stata quella con gli emiliani.

Per cui non ci saranno alternative ai tre punti nella sfida contro il Verona, squadra senza più obiettivi se non quello di superare il record di punti (54) in un campionato di Serie A. Non sono in vena di regali però gli uomini di Igor Tudor – nelle ultime cinque si sono arresi solamente all’Inter – ed hanno voglia di chiudere in bellezza una stagione più che positiva.

Cagliari-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Buone notizie dall’infermeria per Mazzarri: tornano arruolabili anche Strootman, Nandez e Goldaniga, ma solamente quest’ultimo dovrebbe partire dal 1′ contro il Verona. Con lui, a guidare la difesa, ci saranno anche Lovato – rientrato dalla squalifica – e Altare. Poche novità a centrocampo, dove l’unico che rischia è Deiola, chiamato a vincere la concorrenza serrata di Baselli. Davanti il tecnico si affida ancora a Keita-Joao Pedro, con Pavoletti e Pereiro pronti ad entrare dalla panchina. Nessun dubbio da sciogliere invece per Tudor, che in Sardegna schiererà i titolarissimi.

Come vedere Cagliari-Verona in diretta tv e in streaming

Cagliari-Verona, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede alcun costo aggiuntivo né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Partita che conta davvero solamente per i sardi, che dopo le sei sconfitte nelle ultime sette partite rischiano di essere nuovamente risucchiati in zona retrocessione. Dall’altra parte un Verona che non ha alcuna intenzione di andare in vacanza nonostante la stagione a dir poco strepitosa. Potrebbe essere un match simile a quello dei rossoblù con il Sassuolo: Cagliari che con enorme sofferenza riuscirà a strappare un risultato positivo. Difficile però che un attacco prolifico come quello scaligero rimanga a secco: motivo per cui le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre nell’anticipo dell’Unipol Domus.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Goldaniga; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1