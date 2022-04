Sassuolo-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Juventus è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

SASSUOLO – JUVENTUS | lunedì ore 20:45

La Juventus è riuscita a voltare immediatamente pagina dopo la rivedibile prestazione nel match casalingo di sabato scorso con il Bologna, che con ogni probabilità ha definitivamente estromesso i bianconeri dalla lotta per lo scudetto.

L’occasione per riscattare il deludente 1-1 casalingo con gli emiliani – raggiunti in pieno recupero da un gol di Vlahovic – l’ha concessa la semifinale di ritorno contro la Fiorentina in Coppa Italia: forti dello 0-1 di Firenze, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno rischiato poco o nulla contro la Viola e il 2-0 finale è valso un biglietto per la finale dell’11 maggio contro l’Inter allo stadio Olimpico, dove la Signora potrà difendere il trofeo. Adesso non resta che blindare il quarto posto e se il tecnico livornese aveva individuato in Roma e Fiorentina le due rivali più temibili in quest’ottica può essere soddisfatto dei risultati maturati in questo fine settimana, coi giallorossi e i viola battuti rispettivamente da Inter e Salernitana. Vincendo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, dunque, la Juventus farebbe un enorme balzo in avanti, staccando di ben otto lunghezze la Roma. Una chiara ipoteca, insomma, sulla partecipazione alla prossima Champions League, ormai l’obiettivo minimo in quella che passerà alla storia come stagione di transizione, in cui i bianconeri hanno pagato l’inizio troppo incerto e i troppi passi falsi negli scontri diretti.

Occhio, però, ai ragazzi di Alessio Dionisi, che già all’andata avevano fatto lo sgambetto alla Juventus, conquistando una storica vittoria a Torino. Gli emiliani sono reduci dal secondo k.o. di fila in trasferta (1-0 a Cagliari) e faticano a trovare le giuste motivazioni in un finale che li sta vedendo alternarsi con il Verona tra il nono e decimo posto.

Sassuolo-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Sassuolo quasi al completo dopo le buone notizie che il tecnico Dionisi ha ricevuto sulle condizioni di Berardi: il capitano neroverde non è sceso in campo in Sardegna ma ha recuperato e partirà dal 1′ contro la Juventus. Affiancherà Raspadori e Traoré sulla trequarti, a supporto del centravanti Scamacca. Arruolabile anche Djuricic, che inizierà dalla panchina. In difesa Ayhan e Kyriakopoulos avranno la meglio su Chiriches e Rogerio.

Dall’altro lato, Allegri sceglierà di nuovo il 4-2-3-1: a centrocampo dovrà fare ancora a meno di Arthur, mentre alle spalle di Vlahovic agiranno Cuadrado, Dybala e Morata, quest’ultimo in ballottaggio con Bernardeschi. Potrebbe riposare Danilo: sulla fascia destra è pronto a prendere il suo posto De Sciglio.

Come vedere Sassuolo-Juventus in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Juventus è in programma lunedì alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Sassuolo-Juventus anche su Sky, che trasmette sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport HD (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tre punti che contano quasi esclusivamente per la Juventus, che con un successo può ipotecare definitivamente il quarto posto e la qualificazione Champions. Non sarà una gara semplice tuttavia per la squadra di Massimiliano Allegri contro un Sassuolo che, pur senza obiettivi concreti, si esalta spesso con le big e cercherà di mettere in mostra i suoi gioielli, molti dei quali (Raspadori, Frattesi, Scamacca) appetiti anche dagli stessi bianconeri. Almeno tre gol complessivi nel posticipo del Mapei Stadium.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2