Wolfsburg-Mainz, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Mainz è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

WOLFSBURG – MAINZ | venerdì ore 20:30

Non può ancora abbassare la soglia dell’attenzione il Wolfsburg, reduce dall’umiliante sconfitta per 6-1 rimediata sabato scorso in casa del Borussia Dortmund nell’ultima giornata di campionato. Sarà indispensabile, per gli uomini di Florian Kohfeldt, racimolare qualche punto nelle prossime due partite contro Mainz e Stoccarda per poter finalmente raggiungere la salvezza matematica e archiviare una stagione complicatissima, i cui la società biancoverde è stata inevitabilmente costretta a ridimensionare le sue ambizioni.

Fa uno strano effetto, infatti, vedere il Wolfsburg frequentare la parte bassa della classifica, a soli sei punti dal terzultimo posto. Soprattutto se si considera che l’obiettivo di inizio stagione era quello di finire di nuovo tra le prime quattro e bissare così la qualificazione alla Champions League conquistata lo scorso anno. Con l’assurdo tracollo di Dortmund sono diventate quattro le sconfitte nelle ultime cinque partite: l’unico sorriso è arrivato due settimane fa grazie al 4-0 rifilato al pericolante Arminia Bielefeld, al momento una delle due squadre che rischiano di retrocedere direttamente in Zweite Liga.

Kohfeldt cercherà di voltare pagina contro un Mainz che, accantonato definitivamente il sogno di agganciare una posizione europea, ha ormai poco da chiedere a questa Bundesliga. Resta una stagione strepitosa per la formazione di Bo Svensson, mai stata invischiata nella lotta per non retrocedere. L’Europa sarebbe stata la ciliegina sulla torta ma la flessione avuta da marzo in poi ha impedito ulteriori voli pindarici ai tifosi dei Nullfunfer. Mainz che, ad onor di cronaca, non vince da un mese: sabato non è andato al di là di uno scialbo zero a zero nel match casalingo contro lo Stoccarda.

Come vedere Wolfsburg-Mainz in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si può vedere in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Con ogni probabilità il Wolfsburg otterrà un risultato positivo contro un Mainz ormai senza più obiettivi e che in trasferta ha ottenuto solamente otto punti. Le reti complessive potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Mainz

WOLFSBURG (3-4-2-1): Casteels; Mbabu, Bornauw, Brooks; Baku, Schlager, Arnold, Roussillon; Wind, Kruse; L. Nmecha.

MAINZ (3-4-1-2): Zentner; Tauer, Bell, Niakhate; Widmer, Stach, Kohr, Martin; Boetius; Onisiwo, Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1