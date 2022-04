Formazioni ufficiali Inter-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida di Coppa Italia. Le ultime dritte.

Non è una partita come le altre, e non potrebbe essere altrimenti. Inter e Milan, le due principali candidate alla conquistate dello Scudetto, si sfidano nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell’andata, e complice la non abrogata regola dei goal in trasferta, ai rossoneri basterà un pareggio con goal per strappare il pass per la finale. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Correa, Martinez.

MILAN (4-2-3-1) Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud.

Inter-Milan, il pronostico marcatori

L’Inter arriva al derby della Madonnina di Coppa Italia con rinvigorite certezze, figlie del triplo successo consecutivo contro Juventus, Verona e Spezia. Nell’ultimo confronto casalingo, è ritornato al goal con un goal dei suoi Lautaro Martinez: il “Toro” quando vede Milan si esalta, e potrebbe azzannare nuovamente la preda.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Milan

Tonali avrà il suo bel da fare per provare a contenere il palleggio della compagine di Inzaghi: l’ex Brescia è uno di quei centrocampisti che non tira mai la gamba, e potrebbe incorrere in una sanzione disciplinare. Occhio al fattore Calha: il turco rappresenta un collante di indicibile importanza nello scacchiere dell’Inter, e dovrebbe andare alla conclusione in almeno due circostanze.