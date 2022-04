Cremonese-Cosenza, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Cosenza è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CREMONESE – COSENZA | lunedì ore 15:00

La sorprendente vittoria del Cosenza nel recupero con il Benevento ha fatto esultare anche la Cremonese, che ora dovrà chiedere strada proprio ai rossoblù per tenere il passo di Lecce e Monza. L’ultima, infatti, non è stata una giornata felice per i grigiorossi, caduti 2-1 a Frosinone dopo ben quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio). La squadra di Fabio Pecchia ha evitato di essere raggiunta al terzo posto dai sanniti, sconfitti inaspettatamente in Calabria, ma deve condividere la seconda piazza a quota 63 punti con il Monza, due in meno dei salentini al momento primi in classifica.

Tutto può ancora succedere, dunque. Ma altri eventuali passi falsi nelle prossime partite potrebbero rivelarsi fatali. Per quanto riguarda i calabresi, invece, il successo nel recupero ha portato in dote tre punti di platino. In un colpo solo la formazione allenata da Pierpaolo Bisoli ha staccato il Vicenza e si è portata a -1 dall’Alessandria, tenendo vive le speranze di potersi giocare lo spareggio salvezza. Improbabile infatti che quest’ultima possa arrivare direttamente, visto che il quintultimo posto, occupato dalla Spal, è distante sei lunghezze.

Cremonese-Cosenza: le ultime notizie sulle formazioni

Cambia qualcosa Pecchia rispetto a Frosinone: rientrano Crescenzi e Zanimacchia, mentre non sarà disponibile Strizzolo, fermato dal giudice sportivo. Da valutare invece le condizioni di Castagnetti e Bartolomei. Dovrebbe partire dalla panchina l’ex Baez, con la prima punta Ciofani supportata da Gaetano e Bonaiuto. Dall’altro lato, incrocia le dita Bisoli che potrebbe dover rinunciare al suo difensore-goleador Camporese, decisivo con il Benevento grazie al suo colpo di testa vincente nel finale. L’ex canterano della Fiorentina è alle prese con dei problemi muscolari e resta in dubbio per Cremona. Davanti c’è Laura, sulla fascia sinistra invece è duello tra Di Pardo e Liotti.

Come vedere Cremonese-Cosenza in diretta tv e in streaming

Cremonese-Cosenza è in programma lunedì alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite c’è da registrare il ritorno di Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma anche su NOW TV. In streaming c’è ancora DAZN, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

L’impresa con il Benevento permette al Cosenza di affrontare la proibitiva – almeno sulla carta – trasferta di Cremona con enorme fiducia ed entusiasmo. Sarà la solita prestazione di cuore e grinta quella dei rossoblù, capaci qualche settimana fa di mettere in difficoltà un’altra big come il Lecce. Ma potrebbe non bastare contro una Cremonese che ha qualità e soprattutto voglia di dimenticare in fretta lo scivolone di Frosinone. Grigiorossi favoriti in un match da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Cremonese-Cosenza

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Crescenzi, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Rigione, Vaisanen; Situm, Gerbo, Carraro, Florenzi, Liotti; Laura, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0